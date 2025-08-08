विज्ञापन
स्वदेशी अपनाओ, अमेरिकी सामान का करो बहिष्कार... ट्रंप के 50% टैरिफ के बीच स्वदेशी जागरण मंच की अपील

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और वालमार्ट जैसी कंपनियों से सामान नहीं खरीदने की अपील देशवासियों से की. स्वदेशी अपनाने की बात उन्होंने कही.

ट्रंप के टैरिफ के बाद स्वदेशी जागरण मंच की अपील.

  • अमेरिका ने भारत पर पचास प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसकी देश-विदेश में आलोचना हो रही है.
  • स्वदेशी जागरण मंच ने देशवासियों से विदेशी सामान का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने की अपील की है.
  • डेयरी सेक्टर में लगे दस करोड़ किसान अमेरिकी सस्ते सामान के आने से प्रभावित हो सकते हैं, यह चिंता जताई.
नई दिल्ली:

अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. इसे लेकर देश-विदेश में उसकी आलोचना हो रही है. RSS की आनुषांगिक संस्था स्वदेशी जागरण मंच (Swdeshi Jagaran Manch On Trump Tariff) ने इस बीच लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है. स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने देशवासियों से विदेशी सामान के बहिष्कार की अपील करते हुए कहा कि हमारे 10 करोड़ किसान डेयरी सेक्टर में लगे हुए हैं. अगर उनका सस्ता सामान नहीं आने देंगे तो हमारे डेयरी किसानों का क्या होगा.

उन्होंने कहा कि डेयरी का मामला हमारी भावनाओं के साथ भी जुड़ा है. उन्होंने कहा कि अमेरिका में गायों को नॉन वेज खिलाते हैं. जिसकी वजह से वहां का दूध भी नॉन वेज हो जाता है. भगवान को भी हम वही दूध चढ़ाते हैं. सरकार का फ़ैसला सही और ऐसे अडिग रहना चाहिए.

स्वदेशी अपनाओ, अमेरिकी सामान का करो बहिष्कार

अश्विनी महाजन ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से ये मानता है कि किसी भी देश का विकास विदेशी संसाधनों, आयात या विदेशी तकनीक से नहीं हो सकता. इसलिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया गया है. भारत रक्षा , खिलौनों , दवा, इलेक्ट्रिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है. उन्होंने भारत के लोगों से चीन , तुर्की और अमेरिका में बने सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अमेरिकी कंपनियों के उत्पादों का बहिष्कार किया जाए.

व्यापारी ले रहे विदेशी सामान न बचने की शपथ

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और वालमार्ट जैसी कंपनियों से सामान नहीं खरीदने की अपील देशवासियों से की. स्वदेशी अपनाने की बात उन्होंने कही. उन्होंने कहा कि व्यापारियों और उद्योगपतियों से मिलकर इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम अपने भारतीय प्लेटफॉर्म पर ई कॉमर्स करें. रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने लोगों से स्वदेशी का इस्तेमाल करने की अपील की. अश्विनी महाजन ने कहा कि हर दुकान और बाज़ार में हार्डिंग्स लगेंगे. हज़ारों व्यापारी शपथ ले रहे हैं कि विदेशी सामान न तो बेचेंगे और न ही खरीदेंगे.

