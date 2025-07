नवदीक्षा-2025: अदाणी यूनिवर्सिटी में नए छात्रों के फ्यूचर-रेडी ग्रुप का आगाज

अदाणी यूनिवर्सिटी में हाल ही में बीटेक प्लस एमबीए/एमटेक कोर्स में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स का एकेडमिक इंडक्शन प्रोग्राम - नवदीक्षा-2025 का आयोजन किया गया. इस दौरान छात्रों को प्रेरणादायी संबोधनों के जरिए नए औद्योगिक युग के लिए तैयार करने की विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता से अवगत कराया गया. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सतत विकास और राष्ट्र निर्माण जैसे मूल्यों के योगदान का उल्लेख किया गया.

अदाणी यूनिवर्सिटी के ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार किए गए हैं. इनका उद्देश्य टेक्नोलोजी, एनर्जी और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में असल दुनिया के तौर-तरीकों से छात्रों को विविध विषयों की जानकारी देना, उनमें गहन वैज्ञानिक समझ व नेतृत्व गुणों का विकास करना है.

ग्लोबल लीडर्स ने छात्रों को नई दिशा दी

सोमवार को दिन भर चले कार्यक्रम में मशहूर मैनेजमेंट कंसल्टेंट व हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र डॉ.राम चरण और अदाणी ग्रुप के चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर (CTO) सुदीप्त भट्टाचार्य जैसे ग्लोबल लीडर्स ने छात्रों को दिशा प्रदान की. इसने अदाणी यूनिवर्सिटी के वैश्विक दृष्टिकोण और राष्ट्र विकास मिशन को और मजबूती प्रदान की.

'कोडिंग से आगे बढ़ें, असल दुनिया के तरीके सीखें'

अदाणी यूनिवर्सिटी में साइंस फैकल्टी के डीन प्रोफेसर सुनील झा ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए फिजिकल एआई के इस दौर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया. NBDS के CEO जैनसेन वोंग की सलाह का जिक्र करते हुए प्रो. झा ने छात्रों से कहा कि उन्हें कोडिंग से आगे बढ़कर वास्तविक दुनिया की मैकेनिक्स को समझने का प्रयास करना चाहिए. उनका कहना था कि जिस तरह से रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, आने वाले समय में फिजिकल नियमों को समझना ही सफलता की नई परिभाषा गढ़ेगा.

'रोज चिंतन और प्रश्न पूछने की आदत विकसित करें'

डॉ.राम चरण ने विभिन्न देशों में अपने छह दशकों के अनुभवों का निचोड़ पेश किया. उन्होंने सरल लेकिन गहन अर्थ वाला संदेश दिया- ईश्वर ने जो प्रतिभा आपको प्रदान की है, उसे खोजें और पूरी प्रतिबद्धता से उसे फॉलो करें और कभी भी सीखना बंद न करें. उन्होंने छात्रों से कहा कि वे रोजाना चिंतन करने और लगातार प्रश्न पूछने की आदत विकसित करें. उन्होंने छात्रों को अपने उद्देश्यों की खोज के लिए यूनिवर्सिटी को आनंददायी आधार बनाने की सलाह दी.

इंटीग्रेटेड कोर्स कितने फायदेमंद, बताया

अदाणी यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट डॉ. रवि पी सिंह ने देशभर से आए छात्रों का स्वागत करते हुए कहा कि कंप्यूटर साइंस से लेकर एनर्जी इंजीनियरिंग तक के ये इंटीग्रेटेड कोर्स उन्हें असल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं. चाहे फोकस एआई पर हो या सस्टेनेबिलिटी या फिर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर, आपका सही जगह और सही समय पर होना जरूरी है. उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अध्ययन की इस प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की गतिविधि की तरह देखें और आंखें बंद करके दूसरों के पीछे भागने के बजाय अपनी खुद की राह बनाएं.

फ्यूचर का रोडमैप भी पेश किया

अदाणी ग्रुप के सीटीओ सुदीप भट्टाचार्य ने इस दौरान भविष्य का एक आकर्षक रोडमैप सामने रखा. उन्होंने एआई क्रांति को मानवीय अनुभूति को चुनौती देने वाला पहला औद्योगिक बदलाव करार दिया और छात्रों से कहा कि उन्हें अपने अंदर साहसी, जिज्ञासु और इनोवेटर बनने के गुण पैदा करने चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि मशीनें अब सोचने में भी सक्षम हो गई हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो केवल इंसान ही कर सकते हैं और वह है- विश्वास, सहयोग और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सार्थक प्रयास. उन्होंने अदाणी ग्रुप के 90 बिलियन डॉलर के निवेश कार्यक्रम की जानकारी देते हुए इसे टेक्नोलोजी व इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा अवसर बताया.

अदाणी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. अमीश कुमार व्यास ने कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि छात्रों के इस नए समूह का उत्साह देखकर उन्हें लगता है कि वे संस्थान को नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे.

अदाणी यूनिवर्सिटी: उच्च शिक्षा का अनोखा इकोसिस्टम

अदाणी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं तो इसकी परिकल्पना इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेक्नोलोजी और डिजिटल हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में विविधतापूर्ण शोध, ज्ञान भंडार को बढ़ावा देते हुए अध्ययन-अध्यापन के लिए की गई है. यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा का अनोखा इकोसिस्टम है, जो न सिर्फ कोर्स, विषय व अनुसंधान पर बल्कि स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग, आंत्रप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इनोवशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आईपीआर क्रिएशन पर फोकस करता है. इसके अलावा वैश्विक उद्योगों व संस्थानों के साथ साझेदारी के जरिए सहयोगात्मक शोध व परामर्श कार्यों में भी शामिल है.

अदाणी यूनिवर्सिटी फिलहाल इंजीनियरिंग, टेक्नोलोजी और बिजनेस मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफर कर रही है. यहां बीटेक, एमटेक और एमबीए के अलावा NEP कंप्लायंट इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमबीए और बीटेक प्लस एमबीए कोर्स भी उपलब्ध हैं. इसके अलावा पीएचडी की सुविधा भी है. फिलहाल यूनिवर्सिटी में 1800 से अधिक छात्र हैं.

अदाणी यूनिवर्सिटी गुजरात की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, जिसे ISO 21001:2018 सर्टिफिकेशन मिला है. इसे उच्च शिक्षा में मैनेजमेंट सिस्टम का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है.

