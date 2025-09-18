विज्ञापन
विशेष लिंक

हिंडनबर्ग केस में सेबी की क्लीन चिट पर गौतम अदाणी बोले- सत्यमेव जयते

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने हिंडनबर्ग के आरोप खारिज होने को सत्य की जीत बताया और कहा कि झूठ फैलाने वालों को देश से माफी मांगनी चाहिए.

Read Time: 2 mins
Share
हिंडनबर्ग केस में सेबी की क्लीन चिट पर गौतम अदाणी बोले- सत्यमेव जयते
  • अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग के आरोप खारिज होने को अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने सत्य की जीत बताया.
  • उन्होंने कहा कि जो बात हम हमेशा से कह रहे थे कि हिंडनबर्ग के दावे आधारहीन थे, अब साबित हो गया.
  • अदाणी ने सत्यमेव जयते और जय हिंद लिखकर कहा कि झूठ फैलाने वालों को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग के लगाए आरोप सेबी की तरफ से खारिज होने के बाद अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी की प्रतिक्रिया सामने आई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गौतम अदाणी ने इसे सत्य की जीत बताते हुए कहा कि झूठ फैलाने वालों को देश से माफी मांगनी चाहिए. 

इससे पहले, हिंडनबर्ग की तरफ से अदाणी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने खारिज कर दिया. सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि हिंडनबर्ग मामले में अदाणी समूह पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके हैं. सेबी ने अदाणी ग्रुप पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई है. साथ ही अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड, अदाणी पावर लिमिटेड और अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को किसी भी देनदारी से मुक्त कर दिया है.

गौतम अदाणी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि SEBI की विस्तृत जांच के बाद यह साफ हो गया है कि हिंडनबर्ग के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी. जो बात हम हमेशा से कहते आ रहे थे कि हिंडनबर्ग के दावे आधारहीन थे,  अब सेबी की गहन जांच के बाद फिर से साबित हो गई है. 

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निवेशकों को हुए नुकसान पर गौतम अदाणी ने कहा कि हमें उन निवेशकों का दर्द गहराई से महसूस होता है, जिन्होंने इस फ्रॉड और प्रेरित रिपोर्ट के कारण अपने पैसे गंवाए. उन्होंने कहा कि झूठ फैलाने वालों को अब राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए.

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए लिखा कि भारतीय संस्थानों, भारत के लोगों और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अडिग है. उन्होंने सत्यमेव जयते और जय हिंद से अपनी बात का समापन किया. 

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Adani Group, Hindenberg Adani, Gautam Adani
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com