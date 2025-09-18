हिंडनबर्ग केस में सेबी की क्लीन चिट पर गौतम अदाणी बोले- सत्यमेव जयते

अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग के लगाए आरोप सेबी की तरफ से खारिज होने के बाद अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी की प्रतिक्रिया सामने आई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गौतम अदाणी ने इसे सत्य की जीत बताते हुए कहा कि झूठ फैलाने वालों को देश से माफी मांगनी चाहिए.

इससे पहले, हिंडनबर्ग की तरफ से अदाणी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने खारिज कर दिया. सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि हिंडनबर्ग मामले में अदाणी समूह पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके हैं. सेबी ने अदाणी ग्रुप पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई है. साथ ही अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड, अदाणी पावर लिमिटेड और अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को किसी भी देनदारी से मुक्त कर दिया है.

After an exhaustive investigation, SEBI has reaffirmed what we have always maintained, that the Hindenburg claims were baseless. Transparency and integrity have always defined the Adani Group.



We deeply feel the pain of the investors who lost money because of this fraudulent… pic.twitter.com/8YKeEYmmp5 — Gautam Adani (@gautam_adani) September 18, 2025

गौतम अदाणी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि SEBI की विस्तृत जांच के बाद यह साफ हो गया है कि हिंडनबर्ग के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी. जो बात हम हमेशा से कहते आ रहे थे कि हिंडनबर्ग के दावे आधारहीन थे, अब सेबी की गहन जांच के बाद फिर से साबित हो गई है.

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निवेशकों को हुए नुकसान पर गौतम अदाणी ने कहा कि हमें उन निवेशकों का दर्द गहराई से महसूस होता है, जिन्होंने इस फ्रॉड और प्रेरित रिपोर्ट के कारण अपने पैसे गंवाए. उन्होंने कहा कि झूठ फैलाने वालों को अब राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए.

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए लिखा कि भारतीय संस्थानों, भारत के लोगों और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अडिग है. उन्होंने सत्यमेव जयते और जय हिंद से अपनी बात का समापन किया.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)