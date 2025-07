अदाणी ग्रुप ने 'हम करके दिखाते हैं' सीरीज का तीसरा वीडियो 'स्टोरी ऑफ सूरज' किया रिलीज

अदाणी समूह ने अपनी बहुचर्चित 'हम करके दिखाते हैं' सीरीज का तीसरा वीडियो 'स्टोरी ऑफ सूरज' लॉन्च किया है. एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि ये फिल्म भारत के हर कोने में सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए समूह की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो टिकाऊ बुनियादी ढांचे के प्रति उसके समर्पण को भी दोहराती है.

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये वीडियो साझा किया है, इसमें दिखाया गया है कि कैसे 'सूरज भैया' (सूर्य) गुजरात के कच्छ क्षेत्र के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट में सौर ऊर्जा का उत्पादन करके लोगों के जीवन को रोशन और समृद्ध कर रहे हैं.

अदाणी समूह के चेयरमैन ने एक्स पर लिखा, "हमारे कामों में हमारे द्वारा किए गए वादे निहित हैं. इसमें जीवन को रोशन करना, उन सपनों को शक्ति देना, जहां कभी अंधेरा रहता था और हर गांव में सूरज के माध्यम से रोशनी देने के वादे शामिल हैं. बदलाव की किरणें यहां हैं. हम करके दिखाते हैं."

In our actions sit the promises we make. Promises to light up lives, to power dreams where darkness once lived, and to bring the sun home to every village.

The rays of change are here.

Hum Karke Dikhate Hain!#AdaniHKKDH #SurajSeRoshanBharat pic.twitter.com/AhjlqATKOu