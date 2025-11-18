विज्ञापन
अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने ईएसजी के लिए जीता गोल्डन पीकॉक अवार्ड

पिछले कुछ सालों में, अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने अलग-अलग पोर्टफोलियो में अनुकरणीय ईएसजी प्रदर्शन दिखाया है और सतत प्रथाओं को आगे बढ़ाने में कई उपलब्धियां हासिल की हैं.

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने ईएसजी के लिए जीता गोल्डन पीकॉक अवार्ड
  • एईएल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ईएसजी उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से नवाजा गया
  • यह पुरस्कार लंदन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में 400 से अधिक कंपनियों के बीच विविध क्षेत्र श्रेणी में एईएल को मिला
  • अवार्ड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू देंगे और एईएल के विवेक पांडा इसे हासिल करेंग
नई दिल्ली:

अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी), भारत द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन (ईएसजी) में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है. यह अवार्ड एनुअल लंदन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया जाएगा.

अपनी पहली एंट्री के रूप में एईएल, 400 से अधिक कंपनियों के बीच विविध क्षेत्र श्रेणी में पुरस्कार का एकमात्र प्राप्तकर्ता थी. यह पुरस्कार मुख्य अतिथि और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा दिया गया. एईएल के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर विवेक पांडा ये सम्मान हासिल करेंगे.

अदाणी ग्रुप के सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज हेड डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने कहा, "ईएसजी उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड पाकर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं. यह मान्यता हमारे व्यवसाय के हर पहलू में स्थिरता को शामिल करने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है. हमारे लिए, ईएसजी एक रणनीतिक आधारशिला है जो दीर्घकालिक मूल्य निर्माण और जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देती है."

पिछले कुछ सालों में, एईएल ने अपने अलग-अलग पोर्टफोलियो में अनुकरणीय ईएसजी प्रदर्शन दिखाया है और सतत प्रथाओं को आगे बढ़ाने में कई उपलब्धियां हासिल की हैं. जिम्मेदार विकास के प्रति एईएल की प्रतिबद्धता को कई वैश्विक रेटिंग एजेंसियों द्वारा मान्यता दी गई है और इसके मजबूत प्रदर्शन और पहल ने प्रतिष्ठित संगठनों से कई तारीफें हासिल की है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

