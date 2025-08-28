विज्ञापन
अदाणी पोर्टफोलियो का EBITDA पहली बार 90,000 करोड़ के पार, Q1 में रिकॉर्ड डबल-डिजिट ग्रोथ हासिल

Adani Portfolio FY26 Q1 Results: अदाणी ग्रुप के सभी प्रमुख व्यवसाय जैसे अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी पोर्ट्स और SEZ, और अंबुजा सीमेंट्स लगातार डबल-डिजिट EBITDA ग्रोथ दे रहे हैं. इसके साथ ही सभी पोर्टफोलियो कंपनियों में पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद है ताकि कम से कम अगले 12 महीनों के डेब्ट सर्विसिंग की जरूरतें पूरी की जा सकें.

Adani Group का पोर्टफोलियो न सिर्फ वित्तीय रूप से मजबूत है, बल्कि निवेशकों के लिए भी काफी भरोसेमंद साबित हो रहा है.
नई दिल्ली:

अदाणी ग्रुप का पोर्टफोलियो EBITDA पहली बार 90,572 करोड़ रुपए के  पार पहुंच गया है. यह पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक है. वहीं वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में EBITDA भी रिकॉर्ड 23,793 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है. कंपनी ने आज यानी गुरुवार, 28 अगस्त को इस बात की जानकारी दी है.

इस शानदार प्रदर्शन से अदाणी ग्रुप के निवेशकों और बाजार में काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है.

EBITDA में इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजनेस का बड़ा योगदान

Q1 FY26 में कुल EBITDA का 87 प्रतिशत हिस्सा कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजनेस जैसे यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट और गुरुवार को  एंटरप्राइजेज के इन्क्यूबेटिंग इन्फ्रा बिजनेस से आया है. खासतौर पर एयरपोर्ट्स, सोलर और विंड पावर निर्माण, और रोड प्रोजेक्ट्स ने 10,000 करोड़ रुपए का EBITDA पार कर लिया है.

इन्क्यूबेटिंग बिजनेस का भी शानदार प्रदर्शन

अदाणी एंटरप्राइजेज के इन्क्यूबेटिंग व्यवसाय जैसे एयरपोर्ट्स और अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी पोर्ट्स और SEZ, और अंबुजा सीमेंट्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया. इनके लगातार बढ़ते EBITDA ने समूह के कुल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और मजबूत किया है.

मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल और लिक्विडिटी

अदाणी ग्रुप का पोर्टफोलियो-लेवल लेवरेज दुनिया में सबसे कम स्तरों में से एक है, केवल 2.6 गुना नेट डेब्ट टू EBITDA. इसके अलावा, 53,843 करोड़ रुपए की कैश लिक्विडिटी मौजूद है, जो कम से कम अगले 21 महीने तक डेब्ट सर्विसिंग के लिए पर्याप्त है.

जून महीने में 87 प्रतिशत रन-रेट EBITDA अब उन एसेट्स से आया है जिनकी डोमेस्टिक रेटिंग 'AA-' और उससे ऊपर है.

ऑपरेशनल कैपेसिटी और प्रोजेक्ट्स

अदाणी ग्रीन एनर्जी की ऑपरेशनल कैपेसिटी 45 प्रतिशत बढ़कर 15,816 मेगावाट पहुंच गई है. इसमें 3,763 मेगावाट सोलर, 585 मेगावाट विंड और 534 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्लांट्स शामिल हैं. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने एक नया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट WRNES टालेगांव लाइन हासिल किया, जिससे अंडर-कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बुक 59,304 करोड़ रुपए हो गई है.

अदाणी पोर्ट्स का वॉल्यूम Q1 FY26 में 11 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 121 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया. वहीं, अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज ने भारत का पहला ऑफ-ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट सफलतापूर्वक चालू किया.

कैश फ्लो और एसेट बेस

ऑपरेशन से कैश (Fund Flow from Operations) रिकॉर्ड 66,527 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है. अदाणी समूह का कुल एसेट बेस 6.1 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें FY25 में 1.26 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है.

अदाणी ग्रुप के पास पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद

अदाणी ग्रुप के सभी प्रमुख व्यवसाय जैसे अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी पोर्ट्स और SEZ, और अंबुजा सीमेंट्स लगातार डबल-डिजिट EBITDA ग्रोथ दे रहे हैं. इसके साथ ही सभी पोर्टफोलियो कंपनियों में पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद है ताकि कम से कम अगले 12 महीनों के डेब्ट सर्विसिंग की जरूरतें पूरी की जा सकें.

इस रिपोर्ट से साफ है कि अदाणी ग्रुप का पोर्टफोलियो न सिर्फ वित्तीय रूप से मजबूत है, बल्कि निवेशकों के लिए भी काफी भरोसेमंद साबित हो रहा है. EBITDA का रिकॉर्ड और ऑपरेशनल ग्रोथ समूह के इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर की लीडरशिप और मजबूत कर रहा है.
 

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

