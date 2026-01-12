TVK जिम्मेदार नहीं... भगदड़ को लेकर CBI की पूछताछ में बोले विजय - सूत्र

तमिलनाडु में पिछले साल एक्टर विजय के रोड शो के दौरान मची भगदड़ मामले में सीबीआई की जांच अभी जारी है. इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी.सूत्रों के अनुसार सोमवार को एक्टर विजय इस मामले को लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित CBI दफ्तर पहुंचे. विजय से जांच एजेंसी ने छह घंटे से अधिक की पूछताछ की. इस पूछताछ के दौरान एक्टर विजय ने कहा कि पिछले साल तमिलनाडु में जो भगदड़ मची थी उसके लिए उनकी पार्टी टीवीके कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है.

आपको बता दें कि पिछले साल 27 सितंबर को विजय की रैली के दौरान करूर में भगदड़ मची थी, जो तमिलनाडु के हालिया राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है. इस भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे. आज की पूछताछ के दौरान अभिनेता-राजनेता का किसी अन्य गवाह से सामना नहीं कराया गया.पार्टी सूत्रों ने विजय के हवाले से कहा कि टीवीके जिम्मेदार नहीं है. उन्होंने (विजय) आगे की त्रासदी से बचने के लिए कार्यक्रम स्थल (करूर) छोड़ दिया. यही रुख पार्टी के उन पदाधिकारियों ने भी अपनाया है, जिनसे पहले पूछताछ की गई थी.

पार्टी प्रमुख की तरह ही यही रुख पार्टी के उन पदाधिकारियों ने भी अपनाया है, जिनसे पहले पूछताछ की गई थी.उधर, सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि मामले में पूछताछ के लिए उन्हें फिर से बुलाया जाएगा और उनके बयानों को पुलिस खातों के साथ सत्यापित किया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार विजय से पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है. उन्होंने पोंगल त्योहार का हवाला देते हुए पूछताछ स्थगित करने की मांग की है, इसलिए उन्हें कल नहीं बुलाया जाएगा. संभवतः पोंगल त्योहार के बाद उन्हें बुलाया जाएगा. भगदड़ के समय तमिलनाडु पुलिस ने विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में कथित अत्यधिक देरी को अराजकता पैदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें कहा गया था कि लंबे समय तक इंतजार करने के कारण भीड़ बढ़ गई और बेकाबू हो गई.

