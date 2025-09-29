बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने करूर हादसे पर जताया शोक, हेमा मालिनी के नेतृत्व में बनाया 8 सदस्यीय डेलिगेशन

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं. करूर में टीवीके पार्टी के नेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से 40 लोगों की मौत हो गई है. जेपी नड्डा ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने इसके साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के एक प्रतिनिधिमंडल को तैयार किया है. ये टीम करूर का दौरा करेगी.
कौन-कौन होगा टीम का हिस्सा
पार्टी की तरफ से बताया गया है कि करूर के दौरे पर एनडीए की तरफ से जा रही टीम उन स्थितियों का पता लगाएगी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है. साथ ही पीड़ितों के परिवार वालों से भी मुलाकात करेगी. प्रतिनिधिमंडल की तरफ से घटना की वजहों पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे जल्द से जल्द सौंपा जाएगा.
इस टीम में सांसद हेमामालिनी, कंवेंनर के तौर पर होंगी. जबकि अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, ब्रज लाल, शिवसेना सांसद, श्रीकांत शिंदे, सांसद अपराजिता सारंगी, सांसद रेखा शर्मा और तेलगुदेशम पार्टी (टीडीपी) के पुत्ता महेश कुमार इसके सदस्य के तौर पर होंगे.
करूर भगदड़ हादसे में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इस एफआईआर में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी और स्टेट ज्वॉइन्ट सेक्रेटरी सीटीआर निर्मल कुमार का नाम है; इन सभी को भारतीय न्याय सहिंता (BNS) के तहत आरोपी बनाया गया है. साथ ही तमिलनाडु पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में भी इनके नाम दर्ज हैं.
