विज्ञापन
विशेष लिंक

मेरा दिल टूट गया है... करूर में भगदड़ पर एक्टर विजय का पहला रिएक्शन, जानें और क्या कहा

Actor Vijay Karur Rally Stampede: करूर की रैली में मची भगदड़ पर एक्टर विजय का पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मेरा दिल टूट गया है. मैं असहनीय, दर्द और शोक में तड़प रहा हूं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता.'

Read Time: 2 mins
Share
मेरा दिल टूट गया है... करूर में भगदड़ पर एक्टर विजय का पहला रिएक्शन, जानें और क्या कहा
  • तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की चुनावी रैली में भगदड़ में 36 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए.
  • मृतकों में 8 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं, जबकि कई घायल गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं.
  • अभिनेता विजय ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति दुःख जताया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Actor Vijay Karur Rally Stampede: तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ में 36 लोगों की मौत हो गई है. कई लोग इस भगदड़ में घायल हो गए हैं. जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस हादसे पर एक्टर विजय की पहला रिएक्शन सामने आया है. तमिलनाडु वेत्री कझगम (TVK) नेता और अभिनेता विजय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा- मैं बहुत दुखी हूं. मेरा दिल टूट गया है. असहनीय पीड़ा और दुःख से तड़प रहा हूं.जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. 

विजय ने आगे लिखा कि करूर में अपनी जान गंवाने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना और संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

8 बच्चे, 16 महिलाएं सहित 36 लोगों की मौत

मालूम हो कि करूर में शनिवार को विजय की चुनावी रैली में अचानक मची अफरा-तफरी में कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. इनमें 8 बच्चे और 16 महिलाएं भी शामिल हैं. बताया गया कि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि आपातकालीन टीमें और वरिष्ठ राज्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं.

तमिलनाडु वेत्री कझगम (टीवीके) नेता और अभिनेता विजय द्वारा आयोजित यह रैली वेलुसामीपुरम में शाम लगभग 7:20 बजे शुरू हुई. इसी बीच आगे जाकर लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई. जो भगदड़ में बदल गई. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें - तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत, कई घायल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Actor Vijay, Actor Vijay Rally, Actor Vijay Rally Stampede, Actor Vijay Karur Rally Stampede, Karur Stampede Actor Vijay
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com