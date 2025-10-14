यूएई में पत्नी की हत्या कर भारत भाग आया था आरोपी, CBI ने 12 साल बाद किया गिरफ्तार

सीबीआई ने पिछले 12 सालों से फरार एक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी का नाम सत्तार खान है. 52 साल का सत्तार हैदराबाद में ड्राइवर के रूप में काम करता था. उस पर यूएई में 2013 में अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है. सीबीआई ने बताया कि यूएई की जांच एजेंसी के अनुरोध पर अप्रैल 2022 में यह मामला दर्ज किया गया था.

आरोप है कि 14 नवंबर 2013 को सत्तार खान ने अपनी पत्नी की हत्या की और घटना के बाद वह भारत भाग आया, तब से वह लगातार फरार था. जांच के दौरान सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था, लेकिन वह लंबे समय तक पुलिस को चकमा देता रहा. बाद में जांच में यह भी सामने आया कि उसने दूसरे नाम से एक और पासपोर्ट बनवा रखा था, जिस पर नया लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया.

इस तरह से पकड़ा गया आरोपी

तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीआई को आखिरकार आरोपी के ठिकाने की जानकारी तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में मिली. वहां सीबीआई की टीम कई दिनों से उसकी तलाश में डटी हुई थी.

सत्तार खान को भनक लग गई कि एजेंसी उसके करीब पहुंच चुकी है. इसके बाद उसने हैदराबाद एयरपोर्ट से दोहा भागने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई की टीम ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया.

हैदराबाद की अदालत में किया पेश

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हैदराबाद की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दिल्ली की अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है.

सीबीआई ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है.

