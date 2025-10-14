विज्ञापन
यूएई में पत्नी की हत्या कर भारत भाग आया था आरोपी, CBI ने 12 साल बाद किया गिरफ्तार

आरोप है कि 14 नवंबर 2013 को सत्तार खान ने अपनी पत्नी की हत्या की और घटना के बाद वह भारत भाग आया, तब से वह लगातार फरार था. जांच के दौरान सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था, लेकिन वह लंबे समय तक पुलिस को चकमा देता रहा.

आरोप है कि 2013 में सत्तार खान ने यूएई में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और भारत भाग आया था. (प्रतीकात्‍मक फोटो)
  • सीबीआई ने पिछले बारह वर्षों से फरार हत्या के आरोपी सत्तार खान को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है.
  • सत्तार खान पर यूएई में 2013 में अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है और वह तब से फरार था.
  • आरोपी ने दूसरे नाम से पासपोर्ट बनवाया था, जिससे उसे पकड़ने के लिए नया लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था.
नई दिल्‍ली :

सीबीआई ने पिछले 12 सालों से फरार एक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी का नाम सत्तार खान है. 52 साल का सत्तार हैदराबाद में ड्राइवर के रूप में काम करता था. उस पर यूएई में 2013 में अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है. सीबीआई ने बताया कि यूएई की जांच एजेंसी के अनुरोध पर अप्रैल 2022 में यह मामला दर्ज किया गया था. 

आरोप है कि 14 नवंबर 2013 को सत्तार खान ने अपनी पत्नी की हत्या की और घटना के बाद वह भारत भाग आया, तब से वह लगातार फरार था. जांच के दौरान सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था, लेकिन वह लंबे समय तक पुलिस को चकमा देता रहा. बाद में जांच में यह भी सामने आया कि उसने दूसरे नाम से एक और पासपोर्ट बनवा रखा था, जिस पर नया लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया. 

इस तरह से पकड़ा गया आरोपी

तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीआई को आखिरकार आरोपी के ठिकाने की जानकारी तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में मिली. वहां सीबीआई की टीम कई दिनों से उसकी तलाश में डटी हुई थी. 

सत्तार खान को भनक लग गई कि एजेंसी उसके करीब पहुंच चुकी है. इसके बाद उसने हैदराबाद एयरपोर्ट से दोहा भागने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई की टीम ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया.

हैदराबाद की अदालत में किया पेश

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हैदराबाद की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दिल्ली की अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है.

सीबीआई ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है.
 

