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मुंबई क्रेन हादसा: निर्माणाधीन बिल्डिंग के 13वें फ्लोर से गिरी क्रेन, एक मजदूर की मौत और तीन घायल

ठाणे जिले में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब मुंबई के बाहरी इलाके मीरा रोड स्थित जेपी नॉर्थ (JP North) आवासीय परिसर में निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल से एक क्रेन नीचे गिर गई.

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मुंबई क्रेन हादसा: निर्माणाधीन बिल्डिंग के 13वें फ्लोर से गिरी क्रेन, एक मजदूर की मौत और तीन घायल

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में गुरुवार को एक निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल से निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली क्रेन गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह हादसा मुंबई के बाहरी इलाके मीरा रोड स्थित 'जेपी नॉर्थ' (JP North) आवासीय परिसर में हुआ. निर्माणाधीन ऊंची इमारत के नीचे खड़े कई वाहन क्रेन के मलबे की चपेट में आने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य पूरा किया. क्रेन गिरने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

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