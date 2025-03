मुंबई: सड़क पार कर रही 80 साल की बुजुर्ग को क्रेन ने कुचला, खून से लथपथ छोड़ भागा ड्राइवर; अब गिरफ्तार

मुंबई के विले पार्ले इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सड़क पार कर रही 80 साल की एक बजुर्ग महिला को क्रेन ने कुचल (Mumbai Accident) दिया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी क्रेन ड्राइवर मौके से फरार हो गया. मुंबई की जुहू पुलिस ने घटना पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के नंबर से आरोपी ड्राइवर अरविंद यादव को गोरेगांव से धर दबोचा.

#BREAKING: An 80-year-old woman, Bina Anil Mathure, was run over by a crane while crossing the road near Prime Mall, Vile Parle in Mumbai. The driver fled the scene but was later arrested from Goregaon. Juhu Police, using CCTV footage and vehicle details, identified the driver as… pic.twitter.com/5vfYbpyGoO