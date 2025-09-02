विज्ञापन
विशेष लिंक

पीएम मोदी की मां को गाली देने का मामला: बिहार में बीजेपी ने किया बंद का ऐलान 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी. पार्टी की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिहाज से बैठक अहम मानी जा रही है.

Read Time: 2 mins
Share
पीएम मोदी की मां को गाली देने का मामला: बिहार में बीजेपी ने किया बंद का ऐलान 
  • बीजेपी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाएगी.
  • चार सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया गया है जिसमें सहयोगी दल भी शामिल होंगे.
  • दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक आयोजित होगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की की मां को गाली देने के मुद्दे को बीजेपी बिहार में नीचे तक लेकर जाएगी. चार सितंबर को पार्टी ने बिहार बंद का ऐलान किया है. सहयोगी दल भी इसमें शामिल होंगे. पीएम मोदी ने आज इस मुद्दे पर लाइन तय कर दी है. अब पार्टी व्यापक अभियान की रणनीति को अंतिम रूप देगी. कल यानी बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में है जिसमें इसकी चर्चा होगी. 

अमित शाह के साथ मीटिंग 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी. पार्टी की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिहाज से बैठक अहम मानी जा रही है. बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय शामिल होंगे. साथ ही संगठन प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, और वरिष्ठ नेता भिखुभाई दलसानिया व नागेंद्रनाथ भी बैठक में रहेंगे.  

पांच मुद्दों पर होगी चर्चा 

सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पांच बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. बैठक में संगठन के स्तर पर चर्चा होगी जिसमें आवश्यक सुधार भी शामिल है. महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर बात होगी. एनडीए के साथ समन्वय पर भी बात की जाएगी. वहीं जमीन से मिले फीडबैक पर भी चर्चा होगी. इसके अलावा सरकार के प्रदर्शन पर भी चर्चा की जाएगी. वहीं विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा के असर का विश्लेषण होगा. हालांकि बीजेपी का मानना है कि इसका ज़मीन पर ज्‍यादा असर नहीं है क्योंकि अधिकांश लोगों के वोट नहीं कटे हैं. 

पीके की पार्टी पर भी चर्चा 

साथ ही बैठक में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के जमीन पर असर की भी चर्चा की जाएगी. इस यह आकलन किया जाएगा कि इससे एनडीए की संभावनाओं पर कोई विपरीत असर तो नहीं हो रहा है. यह बैठक हर महीने होती है. अगली बार से सहयोगी दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे. एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का पहला चरण समाप्त हो चुका है अब इसकी समीक्षा की जाएगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Narendra Modi News, Bihar Bjp, Bihar Assembly Election
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com