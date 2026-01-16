विज्ञापन
दिल्ली के शालीमार बाग में मकानों को तोड़ने का आप कर रही है विरोध

आम आदमी पार्टी दिल्ली के शालीमार बाग में गरीबों के घरों को तोड़ने का कर रही है विरोध.

दिल्ली के शालीमार बाग में मकानों को तोड़ने का आप कर रही है विरोध
संजीव झा और सौरभ भारद्वाज
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्वाचन क्षेत्र शालीमार बाग में गरीबों के घर तोड़ने का सख्त विरोध किया है. इस बाबत गुरुवार को आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने शालीमार बाग का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनके साथ अन्याय नहीं होने देने का भरोसा दिया. 

इस दौरान विधायक संजीव झा ने कहा कि शालीमार बाग विधानसभा में मकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई एक बड़ा अन्याय है. सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन जनता का विश्वास सबसे बड़ा होता है. एक वोट की ताकत दिल्ली ने देखी है. अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्लीवालों को सड़कें, स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक समेत अन्य कई सुविधाएं दीं. लेकिन आज वोट बदलने का नतीजा नोटिस और बुलडोजर के रूप में सामने है. हम यह अन्याय नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक जनता के साथ खड़े हैं.

संजीव झा ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर था. इतने लोगों ने उन्हें जिताकर विधायक बनाया. इसलिए वे लोगों के साथ अन्याय न करें. जिस दिन जनता भाजपा को सत्ता से नीचे उतारेगी उसे पता चलेगा. सत्ता किसी की स्थाई नहीं है, यह अस्थायी है, सत्ता आती है और जाती है.

वहां मौजूद लोगों को आश्वासन देते हुए संजीव झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस लड़ाई को जहां तक ले जाना होगा, ले जाएगी. मैं एक विधानसभा सदस्य के रूप में सदन के भीतर भी उनकी आवाज उठाऊंगा और अगर सड़क पर लड़ना पड़ा, तो सड़क पर भी लडूंगा, लेकिन अन्याय नहीं होने दूंगा.

संजीव झा ने एक वोट की कीमत समझाते हुए कहा कि एक वोट से क्या बदलता है, यह आज साफ दिख रहा है. एक वोट जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिया था, तो उन्होंने दिल्ली की जनता को संवारा. उन्होंने याद दिलाया कि 10 साल पहले यहां की सड़क बहुत बेकार थी. इस सड़क को बनवाने के लिए चार साल लड़ाई लड़ी गई, तब जाकर यह बनी.

संजीव झा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों का जीवन बेहतर किया, मोहल्ला क्लीनिक खोले, सड़कें चौड़ी कीं और सुविधाएं दीं. फिर जनता ने पलटकर एक वोट बदलकर भाजपा को दे दिया, यह सोचकर कि ये उनकी रक्षा करेंगे. लेकिन रक्षक ही संहारक बन गए. भाजपा के लोग उस व्यक्ति की तरह हैं जो जिस डाली पर बैठे हैं, उसी को काटना शुरू कर दिया है. वोट बदलने का नतीजा आज यह नोटिस है. लेकिन आम आदमी पार्टी भरोसा दिलाती है कि इस लड़ाई में हम अपनी अंतिम सांस तक जनता के साथ खड़े रहेंगे.

