मुंबई में सिरफिरे ने 15 बच्चों को बंधक बनाकर मचाई सनसनी, कमांडोज ने दबोचा, जानिए हर अपडेट

मुंबई के पवई इलाके में एक सिरफिरे ने ऐसी हरकत की जिसे देखकर सब सन्न हो गए. एक सिरफिरे शख्स ने कुछ बच्चों को बंधक बना लिया. यही नहीं, वो धमकी दे रहा था कि अगर उसे कुछ होगा तो बच्चों को नुकसान होगा और उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी. इस सिरफिरे की हरकत ने बंधक बनाए गए बच्चों के माता-पिता को परेशान कर दिया. खुद को रोहित आर्या बताने वाले शख्स ने बाद में पुलिस ने बातचीत की. इसके कुछ देर बाद ही शख्स को हिरासत में ले लिया गया और बच्चों को छुड़ा लिया गया.

बच्चे को बंधक बनाने वाले शख्स ने बताया कि उसने सुसाइड करने की जगह दूसरा प्लान बनाया था. उसने बच्चों को बंधक बना लिया. आर्या ने कहा कि उसे कुछ जवाब चाहिए. वो कुछ सवाल पूछना चाहता है. उसने कहा कि वह न तो आतंकवादी है और न ही उसकी पैसों की डिमांड है.

करीब 100 बच्चे ऑडिशन के लिए आए थे

इस शख्‍स ने स्टूडियो में ऑडिशन देने आए बच्चों को बंधक बना लिया. जानकारी के मुताबिक, आरए स्टूडियो में करीब 100 बच्चे ऑडिशन के लिए आए थे. इसी दौरान करीब 15 बच्चों को बंधक बना लिया गया. इसकी खबर मिलते ही हड़कंप मच गया. तुरंत स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. पुलिस टीमें और कमांडो मौके पर पहुंच गए और स्पेशल ऑपरेशन के लिए सामान मौके पर लाया गया.

एक शख्स को दबोचकर लाए कमांडो

जानकारी के मुताबिक, बंधक बनाए गए बच्चों की उम्र 15 साल के करीब थी. स्पेशल कमांडो ने हरकत में आते हुए अपना ऑपरेशन शुरू किया. एक शख्स को कमांडो दबोचकर लाए.

आर्या ने वीडियो में दावा किया कि वो अकेला नहीं है. उनसे अपने वीडियो में कहा कि मेरे साथ और भी लोग हैं. उसने कहा कि जैसे ही उसकी बात पूरी हो जाएगी वो बाहर आएगा. उसने कहा कि मेरे जैसे और लोगों की भी डिमांड है.