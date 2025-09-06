7 साल के बच्चे ने अपने 9 साल के भाई की गलती से ले ली जान, पढ़ें क्या पूरा मामला

कर्नाटक के सिरसी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 7 साल के बच्चे की गलती से उसके 9 साल के भाई की मौत हो गई. पुलिस ने मृतक की पहचान करियप्पा के रूप में की है. करियप्पा (9) सोमनल्ली गांव के एक घर में काम करने वाले बसप्पा उंडियार का बेटा था. घटना के समय वह अपने 7 साल के छोटे भाई के साथ खेल रहा था.

रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों ने एक एयर गन पकड़ ली थी जो बंदरों को भगाने के लिए एक बागान के पास रखी गई थी. खेलते समय, छोटे भाई ने गलती से ट्रिगर दबा दिया और गोली करियप्पा के सीने में लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज बरामद कर पुलिस उसकी जाँच कर रही है.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश, पुलिस उपाधीक्षक गीता पाटिल और सीपीआई शशिकांत वर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच की.

शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरसी अस्पताल भेज दिया गया है. सिरसी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.