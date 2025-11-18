इंजीनियर की दृश्यम स्टाइल हत्या, पकड़े गए दोस्त, पहले भी कर चुके थे दो मर्डर

कर्नाटक की पुलिस ने एक इंजीनियर की हत्या मामले का खुलासा किया है. इंजीनियर की हत्या 'दृश्यम' स्टाइल में की गई थी. इंजीनियर की लाश एक घर में मिट्टी के नीचे से दफनाया गया था. दृश्यम स्टाइल मर्डर का यह मामला कर्नाटक के साथ-साथ आंध्र प्रदेश तक फैला था. मृतक की पहचान 30 वर्षीय इंजीनियर श्रीनाथ के रूप में हुई है. कर्नाटक की अनेकल पुलिस ने श्रीनाथ के शव को आंध्र प्रदेश के कुप्पम स्थित एक घर से बरामद किया है. मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से कुप्पम के रहने वाले इंजीनियर श्रीनाथ अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अनेकल तालुका के नेरालेउरु के पास रह रहे थे. जहां उन्होंने अपने रिश्तेदार प्रभाकर को लगभग 40 लाख रुपये उधार दिए थे.

पैसे दोगुने करने का वादा कर लिए 40 लाख रुपए

प्रभाकर ने श्रीनाथ से पैसे दोगुने करने का वादा कर लिया था. लेकिन बाद में पैसे मांगने पर इंजीनियर की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली. इस साजिश में प्रभाकर ने अपने एक दोस्त जगदीश को भी साथ में लिया. और फिर श्रीनाथ को पैसे देने के लिए कुप्पम बुलाया और वहां एक घर में पीछे से वार कर इंजीनियर की हत्या कर दी.

इंजीनियर हत्या की जांच में जुटी पुलिस टीम.

पैसा देने के लिए बुलाया और कर दी हत्या

मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम ने आरोपियों से पूछताछ के बाद बताया कि दोनों ने सोची-समझी साजिश के तहत श्रीनाथ को कुप्पम बुलाया. वहां एक घर में श्रीनाथ के आते ही सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसी घर के अंदर एक गड्ढा खोद कर उसके शव को दफना दिया.

दो दिन तक लापता रहने के बाद पुलिस तक पहुंची जानकारी

जब श्रीनाथ दो दिन तक घर नहीं लौटा तो उनकी पत्नी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. जिसके बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम ने प्रभाकर को पकड़ा. शुरुआत में तो प्रभाकर ने अपने आप को बेगुनाह बताया. लेकिन मोबाइल रिकॉर्ड चेक करने के बाद प्रभाकर पर शक और गहराया.

रोते-बिलखते इंजीनियर के परिजन.

पत्नी की सहेली की हत्या भी कर चुका था प्रभाकर

फिर जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को प्रभाकर के खतरनाक आपराधिक इतिहास का पता चला. जांच में पता चला कि प्रभाकर ने पहले पैसों के विवाद में अपनी पत्नी की सहेली की हत्या कर दी थी. साथ ही यह जानकारी सामने आई कि प्रभाकर के साथी जगदीश ने एक अन्य मामले में अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी.

प्रेमिका की मडर्रर जगदीश से जेल में हुई थी दोस्ती

दोनों जेल की सजा काट चुके थे और जेल में दोस्त बन गए थे. उनके अतीत और ताजा कॉल रिकॉर्ड ने मामले की सच्चाई उजागर कर दी. फिर पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि कुप्पम में श्रीनाथ के शव को दफनाया गया है. इसके बाद पुलिस कुप्पम पहुंची और एक घर से इंजीनियर के शव को बरामद किया.

स्थानीय तहसीलदार की देखरेख में इंजीनियर का शव बरामद किया गया. अब अनेकल पुलिस प्रभाकर और जगदीश को गिरफ्तार कर मामले में आगे की छानबीन में जुट गई है. पुलिस के अनुसार दोनों कुख्यात अपराधी है.