2 हजार रुपये उधारी नहीं लौटा पाने की सजा, दोस्त ने दरांती मारकर कर दी हत्या

कर्नाटक से एक दिल दहलादेने वाली घटना सामने आई है. बैलहोंगल तालुका के गिरयाला गांव में एक मामूली विवाद में एक युवक ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी. एक 30 साल के लड़के ने महज 2 हजार रुपये का कर्ज नहीं लौटा पाने पर अपने दोस्त को कथित तौर पर मार डाला.

दोस्त को 2 हजार रुपये के लिए मार डाला

मृतक मंजूनाथ गौदर ने पिछले हफ़्ते कथित तौर पर अपने दोस्त दयानंद गुंडलूर से 2,000 रुपये उधार लिए थे. उसने ये उधारी सात दिनों में चुकाने का वादा किया था. लेकिन वह अपना वादा पूरा नहीं कर सका. वह पैसे नहीं लौटा पाया तो रविवार रात दयानंद की उससे तीखी बहस हो गई. देखते ही देखते बहस हिंसा में बदल गई.

उधार नहीं लौटाया तो दरांती से किया हमला

दयानंद ने गुस्से में आकर मंजूनाथ पर दरांती से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना में मंजूनाथ का बहुत ज्यादा खून बह गया. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे ही उसकी मौत हो गई. इस वारदात के बाद आरोपी दयानंद ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया. बैलहोंगल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आगे की जांच की जा रही है.