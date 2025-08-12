8वें वेतन आयोग के बाद बढ़ने वाली है सरकारी टीचर्स और प्रोफेसर की सैलरी, ऐसे करें कैल्क्यूलेट

govt Teachers Salary: 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मियों की सैलरी बढ़ने वाली है, लेकिन कितनी बढ़ेगी इसे लेकर लोग अपने-अपने फॉर्मूले में लगे हुए हैं. हालांकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा हो सकता है. ब्रोकरेज फर्म्‍स और अन्य एक्‍सपर्ट्स ने संभावित फिटमेंट फैक्टर और इसके आधार पर वेतन में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर अपनी उम्मीदें जताई हैं. एंबिट कैपिटल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक, 13 से 34 प्रतिशत सैलरी बढ़ने की उम्मीद है.

फिटमेंट फैक्टर बताएगा कितनी होगी सैलरी

सरकारी टीचर और प्रोफेसर्स की सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी. सैलरी की बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है. इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है. अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहता है तो सैलरी 14 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद रहती है. वहीं 2.15 प्रतिशत तक फैक्टर होता है तो 34 प्रतिशत सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में 1.8 के फिटमेंट का अनुमान लगाया है. यानी 13 प्रतिशत सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है.

क्या होता है ये फिटमेंट फैक्टर

इसका मतबल है कि 1.8 फिटमेंट फैक्टर है तो बेसिक सैलरी को 1.8 गुणा किया जाता है. लेकिन नए वेतन आयोग लागू होने पर मंहगाई भत्ता (DA) जीरो हो जाता है. इसे ऐसे समझिए, पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 किया गया था. यानी बेसिक सैलरी 10000 हजार है तो (10000X2.67) 26,700 हो गया है. वहीं महंगाई भत्ते को जीरो करने पर देखें तो वास्तिवक वेतन में बढ़ोतरी बहुत कम थी. आपकी बेसिक सैलरी कितनी है इसका गुणा आप फिटमेंस फैक्टर से कर सकते हैं और एक अंदाज तो लगा ही सकते हैं.

ये भी पढ़ें-UP Police SI के 4543 पदों पर भर्ती के लिए आने वाला है नोटिफिकेशन,शॉर्ट नोटिस जारी, उम्मीदवार तैयारी कर लें तेज

