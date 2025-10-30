भारत के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत के वो 15 बड़े फैसले, जिन्होंने नई लकीर खींच दी

जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां चीफ जस्टिस बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. कानून मंत्रालय के न्याय विभाग के मुताबिक, वह चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के रिटायरमेंट क बाद 24 नवंबर को पद ग्रहण करेंगे. वह करीब 15 महीने चीफ जस्टिस रहेंगे और 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे. जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में करीब 300 बेंच का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिनमें अनुच्छेद 370 निरस्त करने, बिहार मतदाता सूची संशोधन, पेगासस स्पाइवेयर मामला, भ्रष्टाचार और लैंगिक समानता पर फैसले और आदेश प्रमुख हैं. आइए उनके फैसलों के बारे में विस्तार से बताते हैं.

पहले जस्टिस सूर्यकांत को जान लें

जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हरियाणा में हिसार जिले के पेटवार गांव में 10 फरवरी 1962 को एक शिक्षक परिवार में हुआ.

उनकी आठवीं तक की पढ़ाई गांव के स्कूल में ही हुई. उस स्कूल में बेंच तक नहीं थीं.

उन्होंने पहली बार कोई शहर तब देखा, जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने हिसार के हांसी कस्बे गए थे.

1981 में हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन और बाद में रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की.

1984 में कानून की डिग्री लेने के बाद उन्होंने हिसार की जिला अदालत से वकालत की शुरूआत की.

1985 में वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ आ गए.

जुलाई 2000 में उन्हें एडवोकेट जनरल बनाया गया. वह हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल थे.

उन्हें मार्च 2001 में सीनियर एडवोकेट और जनवरी 2004 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का स्थायी जज बनाया गया.

5 अक्टूबर 2018 को उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ली.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से 24 मई 2019 को वह सुप्रीम कोर्ट के जज बने. अब भारत के चीफ जस्टिस बने हैं.

जस्टिस सूर्यकांत के अहम फैसले