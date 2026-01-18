विज्ञापन
₹500 की टिकट और ₹10 करोड़ की लॉटरी... सिरसा के इस मजदूर के लिए सच हुई 'छप्पर फाड़' देने वाली कहावत
  • सिरसा जिले के रानियां गांव के दिहाड़ी मजदूर पृथ्वी कुमार ने पंजाब स्टेट डियर लॉटरी से दस करोड़ रुपये जीते.
  • पृथ्वी कुमार ने डबवाली के किलियांवाली से लॉटरी खरीदी थी, जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है.
  • उनकी पत्नी सुमन रानी स्कूल में पीएन के पद पर कार्यरत हैं और परिवार में खुशी का माहौल है.
सिरसा (हरियाणा):

कहते हैं कि 'ऊपर वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है....' यह कहावत हरियाणा के सिरसा जिले के रानियां स्थित मुहम्मदपुरिया गांव के रहने वाले पृथ्वी कुमार पर एकदम सटीक बैठती है. पेशे से दिहाड़ी मजदूर और ड्राइवर पृथ्वी कुमार की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी है कि वे रातों-रात 10 करोड़ रुपये के मालिक बन गए हैं. पृथ्वी ने पंजाब स्टेट डियर लॉटरी की 'लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर 2026' खरीदी थी, जिसका पहला इनाम उनके नाम निकला है.

साधारण परिवार में खुशियों का सैलाब 35 वर्षीय पृथ्वी कुमार बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वे गांव में ही दिहाड़ी-मजदूरी और ड्राइविंग कर अपने परिवार का गुजारा करते थे, जबकि उनकी पत्नी स्कूल में पीएन (Peon) के पद पर कार्यरत हैं. लॉटरी की खबर मिलते ही पूरे गांव में जश्न का माहौल है और पृथ्वी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. पृथ्वी ने बताया कि उन्होंने डबवाली के पास किलियांवाली से तीसरी बार लॉटरी खरीदी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी.

मासूम बेटे और पत्नी ने संजोए नए सपने इस बड़ी जीत के बाद परिवार की आंखों में अब सुनहरे भविष्य के सपने हैं. पृथ्वी की पत्नी सुमन रानी ने भावुक होते हुए कहा, "हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर 10 करोड़ रुपये आएंगे. अब हम अपने बच्चों के हर सपने को पूरा करेंगे." वहीं पृथ्वी का 6 साल का बेटा दक्ष अपनी मासूमियत में एक बड़ी और आलीशान गाड़ी खरीदने की जिद कर रहा है.

विक्रेता और सरपंच ने भी जताई खुशी लॉटरी विक्रेता मदन सिंह ने विजेता को लॉटरी का टिकट सौंपा और बताया कि वे लंबे समय से किलियांवाली में लॉटरी बेच रहे हैं, लेकिन सिरसा के किसी व्यक्ति को इतना बड़ा इनाम निकलना उनके लिए भी गर्व की बात है. गांव के सरपंच ने भी पृथ्वी को बधाई देते हुए कहा कि एक मेहनतकश इंसान को यह इनाम मिलना पूरे गांव के लिए खुशी की बात है, अब इस परिवार की सभी आर्थिक तंगियां दूर हो जाएंगी.

