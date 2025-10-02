विज्ञापन
हैदराबाद के पास 400 किलोग्राम से अधिक गांजा पकड़ा गया, 2 करोड़ रुपये है कीमत

पुलिस ने नेटवर्क में शामिल दो प्रमुख व्यक्तियों की पहचान की है और उन्हें तलाश कर रही है. इनमें एक माल भेजने वाला है और दूसरा माल खरीदने वाला. पुलिस अब अंतरराज्यीय ड्रग सिंडीकेट की जांच कर रही है.

  • हैदराबाद के पास पुलिस ने राजस्थान जा रहे 400 किलोग्राम से अधिक गांजा की खेप जब्त की है.
  • जब्त गांजा का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग दो करोड़ रुपये बताया गया है.
  • यह कार्रवाई तेलंगाना की राचकोंडा नारकोटिक्स पुलिस और एलीट एक्शन ग्रुप द्वारा की गई है.
हैदराबाद के पास अधिकारियों ने उत्तरी राज्य राजस्थान की ओर जाने वाले 400 किलोग्राम से अधिक गांजा की खेप को जब्त किया. जब्त किए गए अवैध माल का अनुमानित बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपये है. यह ऑपरेशन तेलंगाना के राचकोंडा नारकोटिक्स पुलिस और एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एन्फोर्समेंट (EAGLE), खम्मम विंग के रीजनल नारकोटिक्स कंट्रोल सेल्ल के जरिए किया गया.

पुलिस ने राचकोंडा सीमा के भीतर रामोजी फिल्म सिटी के पास एक डीसीएम माल परिवहन वाहन को सफलतापूर्वक रोक लिया. जांच के दौरान, अधिकारियों ने नारकोटिक्स का बड़ा माल बरामद किया, जिसे कोकोनट के वैध लोड के नीचे चालाकी से छिपाया गया था, यह एक ऐसा तरीका है जिसका अक्सर तस्कर पकड़ से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं.

अधिकारियों ने मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी तीन आरोपी राजस्थान के निवासी हैं और उन्हें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ (NDPS) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत बुक किया गया है.

पुलिस ने नेटवर्क में शामिल दो प्रमुख व्यक्तियों की पहचान की है और उन्हें तलाश कर रही है. इनमें एक माल भेजने वाला है और दूसरा माल खरीदने वाला. इस मामले में राचकोंडा नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया है. जांच जांच जारी है ताकि अंतरराज्यीय ड्रग सिंडीकेट के फरार सदस्यों का पता लगाया जा सके.

