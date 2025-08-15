विज्ञापन
विशेष लिंक

आवारा कुत्तों के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, डॉग लवर्स पर दर्ज कीं 4 FIR

प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची थी. तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ झड़प शुरू कर दी थी. झड़प की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
आवारा कुत्तों के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, डॉग लवर्स पर दर्ज कीं 4 FIR
दिल्ली नगर निगम ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद से अब तक 100 आवारा कुत्तों को उठाया है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था.
  • डॉग प्रेमियों ने कोर्ट के आदेश के विरोध में 11 और 12 अगस्त को दिल्ली में बिना अनुमति के प्रदर्शन किया था
  • दिल्ली में धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों नहीं माने. इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह के भीतर सड़कों से उठाकर उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा बनाए जाने वाले आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया जाए. कोर्ट का ये फैसले कई सारे डॉग प्रमियों को पसंद नहीं आया है और ऐसे में 11 और 12 अगस्त को दिल्ली के कई स्थानों पर बिना अनुमति डॉग प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था. दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के संबंध में चार प्राथमिकी दर्ज की हैं. दरअसल डॉग लवर्स ने बिना इजाजत के 11 और 12 अगस्त को नई दिल्ली जिले में अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन किया था.

पुलिस के साथ हुई थी झड़प

15 अगस्त की सुरक्षा की वजह से नई दिल्ली जिले में BNSS 163 ( पूर्व में धारा 144) लागू है. इन प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची तो उनकी झड़प पुलिस के साथ हुई थी. झड़प की कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. दिल्ली पुलिस का कहना है की जांच के बाद उन्होंने चार प्राथमिकी दर्ज की हैं. जो लोग पुलिस के कहने पर प्रदर्शन स्थल से नहीं गए थे, उन सबको पुलिस ने डिटेल किया था.

पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वायरल हुए एक वीडियो में तुगलक रोड थाने के एसएचओ उमेश मलिक के साथ भीड़ हाथापाई करती नज़र आई थी. जबकि एक दूसरे वीडियो में बस के अंदर एक महिला सब इंस्पेक्टर के साथ एक प्रदर्शनकारी महिला की हाथापाई हो रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
FIR Filed Dog Lover, Protest Over Dogs Delhi News, Delhi News In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com