शादी से इनकार पर किया ढाई साल के बच्चे को किडनैप, दिल्ली पुलिस ने 6 घंटे में छुड़ाया

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक ढाई साल के बच्चे के अपहरण की खबर पर पुलिस ने शानदार कार्रवाई की है. पुलिस ने न केवल बच्चे को कुछ ही घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सुरक्षित बचा लिया, बल्कि अपहरण करने वाले आरोपी वसीम को भी गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला

डीसीपी नॉर्थ के मुताबिक बच्चे की मां हर मंगलवार को यमुना बाजार के हनुमान मंदिर के पास खाने-पीने की चीजें बेचती है. वहीं पर रहने वाला वसीम एक साल से उस महिला पर शादी का दबाव बना रहा था. महिला ने जब साफ मना कर दिया तो घटना वाले दिन दोनों में झगड़ा हुआ. झगड़े के बाद वसीम ने गुस्से में उसका छोटा बेटा उठा लिया, जो पार्क में खेल रहा था. महिला ने तुरंत पुलिस को PCR कॉल की.

पुलिस तुरंत आई एक्शन में

डीसीपी के मुताबिक वसीम के पास कोई मोबाइल नहीं था, इसलिए पुलिस को टेक्निकल ट्रेसिंग का फायदा नहीं मिला. फिर पुलिस ने स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई. पता चला कि उसकी बहन मुरादाबाद में रहती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत मुरादाबाद पहुंची और रात में ही छापेमारी कर आरोपी को उसकी बहन के घर से पकड़ लिया. वहां दिल्ली पुलिस को बच्चा पूरी तरह सुरक्षित मिला. इसके बाद 2.5 साल के बच्चे को मां को सौंप दिया.

डीसीपी ने जानकारी दी कि पूछताछ में वसीम ने माना कि वह जमुना बाजार में मजदूरी करता है और सड़क पर ही रहता है. वह महिला से शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो दबाव बनाने के लिए बच्चे को उठा ले गया. पुलिस के मुताबिक वसीम पहले भी चोरी और स्नैचिंग के दो मामलों में पकड़ा जा चुका है.