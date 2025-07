महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे ही क्यों वायरल हैं, 3 घटनाओं से जानें सियासत की बदलती चाल

महाराष्ट्र की सियासत में बुधवार को अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा चर्चा रही, तो वह थे एकनाथ शिंदे. डिप्टी सीएम शिंदे आज तीन तरह से चर्चाओं में नजर आए. पहले वह विधान भवन के बाहर टेस्ला की कार चलाने निकले और मीडिया की सुर्खियां बने. दूसरी वजह सीधे तौर पर शिंदे से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़ी थी. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को साथ आने का ऑफर दे दिया. ख्याल ये आया कि उद्धव अगर एनडीए में आएंगे तो शिंदे का क्या होगा? तीसरी सुर्खी शिंदे और उद्धव के एक वीडियो से बनी. इसमें दोनों लंबे समय के बाद आमने-सामने आए, लेकिन मन की कड़वाहट हाव-भाव और उनके चेहरों पर साफ नजर आई.

महाराष्ट्र विधान परिषद में मौजूद विधायक और नेता उस समय हैरान रह गए, जब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को साथ आने का खुला ऑफर दे डाला. विधान परिषद में नेता विरोधी दल अंबादास दानवे का विदाई समारोह था. अपनी पार्टी के नेता दानवे के विदाई समारोह में उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे. इसी दौरान सीएम फडणवीस ने हल्के-फुल्के अंदाज में कह दिया- उद्धव जी 2029 तक हमारा तो आपकी जगह (विपक्ष में) आने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आप अगर हमारे साथ आना चाहें तो रास्ता निकाला जा सकता है, सब आप पर निर्भर है. (वीडियो मराठी में है.)

Watch: Maharashtra CM Devendra Fadnavis to Shiv Sena (UBT) Chief Uddhav Thackeray says, "There is no scope of us going in opposition until 2029, but you can come here and we can figure out something"



(Video Source: Maharashtra Vidhan Parishad) pic.twitter.com/hbR7nRRdNL