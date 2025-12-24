विज्ञापन
दिल्‍ली मेट्रो के 23 साल... 394 किमी लंबा नेटवर्क और 289 स्‍टेशन, जानें कैसे बनी राजधानी की लाइफलाइन

24 दिसंबर 2002 को तत्‍कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्‍ली में पहली बार मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी और शाहदरा से तीस हजारी के बीच पहली बार मेट्रो का सफर शुरू हुआ था. इसके बाद से ही दिल्‍ली मेट्रो का लगातार विस्‍तार हो रहा है और अब यह दिल्‍ली की लाइफलाइन बन चुकी है.

दिल्‍ली मेट्रो के 23 साल... 394 किमी लंबा नेटवर्क और 289 स्‍टेशन, जानें कैसे बनी राजधानी की लाइफलाइन
  • दिल्ली मेट्रो का संचालन 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से तीस हजारी के बीच छह किलोमीटर के रूट पर शुरू हुआ था.
  • आज दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 394.24 किलोमीटर लंबा हो चुका है और इसमें 12 अलग-अलग मेट्रो लाइनें शामिल हैं.
  • केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुसार, भारत मेट्रो नेटवर्क की लंबाई में अमेरिका को जल्द पीछे छोड़ देगा.
नई दिल्‍ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक में दिल्‍ली मेट्रो के चौथे चरण में चार लाइनों को मंजूरी दी जा सकती है. केंद्र सरकार दिल्‍ली में लगातार बढ़ती भीड़ के मद्देनजर यह कदम उठा सकती है. मेट्रो को दिल्‍ली की लाइफलाइन माना जाता है. कारण साफ है कि लगातार बढ़ती भीड़ के मद्देनजर यातायात का मेट्रो से बेहतर और किफायती साधन कोई नहीं है. साल 2002 में जब पहली बार मेट्रो चली थी तो शायद ही किसी को यकीन होगा कि देश की राजधानी के लिए यह कदम कितना क्रांतिकारी होने जा रहा है. 23 सालों से दिल्‍ली में मेट्रो का सफर लगातार बेहतर होता जा रहा है. आइए जानते हैं कि पहली मेट्रो के सफर से अब तक कितना बदलाव आया और मेट्रो का कितना विस्‍तार हुआ.

आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर 2002 को तत्‍कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्‍ली में पहली बार मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी और शाहदरा से तीस हजारी के बीच पहली बार मेट्रो का सफर शुरू हुआ था. इसके अगले दिन यानी 25 दिसंबर को मेट्रो को आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया था.

सिर्फ 6 किमी का था मेट्रो का रूट

उस वक्‍त मेट्रो रूट सिर्फ 6 किमी का था, लेकिन इसने दिल्‍ली को एक दिशा दी. रेड लाइन पर एक बार मेट्रो क्‍या दौड़ी, इसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मेट्रो के इस सफर में लगातार नए रूट जुटते जा रहे हैं.

आज 394 किमी लंबा ऑपरेशन नेटवर्क

दिल्‍ली में आज मेट्रो का ऑपरेशनल नेटवर्क बढ़कर 394.24 किमी तक पहुंच चुका है. 23 साल बाद आज मेट्रो एक लाइन से बढ़कर के 12 मेट्रो लाइनों तक पहुंच चुका है और इसके स्‍टेशनों की संख्‍या बढ़कर के 289 तक पहुंच चुकी है.

ये हैं मेट्रो की 12 लाइनें

क्रम संख्‍यालाइनकुल किमीस्‍टेशन संख्‍याकहां से कहां तक
लाइन 1रेड लाइन33.48 किमी29 स्‍टेशनशहीद स्‍थल न्‍यू बस अड्डा से रिठाला
लाइन 2यलो लाइन47.25 किमी37 स्‍टेशनसमयपुर बादली से मिलेनियम सिटी गुरुग्राम
लाइन 3ब्‍लू लाइन55.56 किमी50 स्‍टेशनद्वारका सेक्‍टर 21 से नोएडा इलेक्‍ट्रॉनिक सिटी
लाइन 4ब्‍लू लाइन8.23 किमी8 स्‍टेशनयमुना बैंक से वैशाली
लाइन 5ग्रीन लाइन27.96 किमी24 स्‍टेशनकीर्ति नगर से ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्‍टेशन
लाइन 6वायोलेट लाइन45 किमी34 स्‍टेशनकश्‍मीरी गेट से राजा नाहर सिंह सिंह (बल्‍लभगढ़)
लाइन 7पिंक लाइन57.49 किमी45 स्‍टेशनमजलिस पार्क से बुराड़ी
लाइन 8मजेंटा लाइन 36.46 किमी26 स्‍टेशनकृष्‍णा पार्क एक्‍सटेंशन से बॉटेनिकल गार्डन
लाइन 9ग्रे लाइन4.98 किमी 4 स्‍टेशन

द्वारका से धंसा बस स्‍टैंड

लाइन 10एयरपोर्ट एक्‍सप्रेस लाइन (ऑरेंज लाइन)24.9 किमी7 स्‍टेशननई दिल्‍ली यलो और एयरपोर्ट लाइन से यशोभूमि द्वारका सेक्‍टर-25
लाइन 11रैपिड मेट्रो10.58 किमी11 स्‍टेशनगुड़गांव सेक्‍टर 55-56 से गुड़गांव फेज-3
लाइन 12एक्‍वा लाइन___

जल्‍द अमेरिका को पीछे छोड़ देगा अमेरिका: खट्टर

केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में कहा कि मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई के मामले में भारत जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगा. उन्होंने कहा था कि देश में मेट्रो सेवाओं से प्रतिदिन 1.20 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं.

खट्टर ने हाल ही में भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में सात किलोमीटर लंबे खंड के उद्घाटन के बाद कहा था कि भारत वर्तमान में मेट्रो कॉरिडोर की कुल लंबाई के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है. उन्‍होंने कहा कि भोपाल देश का 26वां शहर बन गया है, जहां मेट्रो सेवा शुरू हुई है.

मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई के मामले में भारत का आंकड़ा 1,090 किलोमीटर हो गया है. इस सूची में चीन इस सूची में पहले स्थान पर है, जबकि अमेरिका 1,400 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ दूसरे स्थान पर है. उन्‍होंने कहा था कि देश में लगभग 900 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजनाओं का काम जारी हैं. इनमें से 300 किलोमीटर के जुड़ने के साथ ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा.

