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2021 बंगाल पोस्ट पोल हिंसा केस में CBI की बड़ी कार्रवाई, अविजित सरकार हत्याकांड का फरार आरोपी गिरफ्तार

अविजित सरकार हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है. फरार चल रहे आरोपी अरूप दास उर्फ बापी दास को असम के गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया है.

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2021 बंगाल पोस्ट पोल हिंसा केस में CBI की बड़ी कार्रवाई, अविजित सरकार हत्याकांड का फरार आरोपी गिरफ्तार
अरूप दास उर्फ बापी दास को असम के गुवाहाटी से गिरफ्तार
  • CBI ने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई अविजित सरकार हत्या मामले के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया.
  • अरूप दास को असम के गुवाहाटी से गिरफ्तार किया गया, जो 5 पांच साल से फरार था.
  • इस मामले में कुल 38 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हैं.
सीबीआई को आरोपी अरूप दास को पकड़ने में कितना इनाम घोषित करना पड़ा था?

2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े चर्चित अविजित सरकार हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है. CBI ने इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी अरूप दास उर्फ बापी दास को असम के गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पिछले करीब पांच साल से कानून से बचता फिर रहा था और जांच एजेंसी के बार-बार बुलाने के बावजूद न तो जांच में शामिल हुआ और न ही अदालत में पेश हुआ.

CBI के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए काफी समय से तलाश चल रही थी. उसकी सूचना देने वाले के लिए एजेंसी ने 50 हजार रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया था. आखिरकार उसकी लोकेशन का पता लगाया गया और उसे गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया गया. यह मामला 2 मई 2021 का है, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी. इसी दौरान कोलकाता के सीतलातला लेन में भाजपा समर्थक बताए जाने वाले अविजित सरकार की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने पूरे देश में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था और पोस्ट पोल हिंसा के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो गई थी.

एजेंसी ने कुल 38 आरोपियों को नामजद किया

इस मामले की शुरुआत कोलकाता के नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई थी. बाद में 19 अगस्त 2021 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया. इसके बाद CBI ने 25 अगस्त 2021 को मामला दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली. जांच पूरी होने के बाद CBI ने 2021 और 2025 में इस मामले में चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की. एजेंसी ने कुल 38 आरोपियों को नामजद किया. इनमें गिरफ्तार किया गया अरूप दास उर्फ बापी दास भी शामिल है. इसके अलावा तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस विधायक परेश पाल, तत्कालीन टीएमसी पार्षद स्वपन समद्दार और पापिया घोष सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में आरोप लगाए गए हैं.

CBI के अनुसार, इस मामले की सुनवाई फिलहाल कोलकाता के सिटी सेशंस कोर्ट में चल रही है. अरूप दास की गिरफ्तारी के बाद अब उसे गुवाहाटी से ट्रांजिट पर कोलकाता लाया जाएगा और 7 अगस्त 2026 को सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा. CBI का कहना है कि इस गिरफ्तारी से मामले की सुनवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया को गति मिलेगी. एजेंसी का दावा है कि लंबे समय से फरार आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे और अब आखिरकार उसे कानून के शिकंजे में लाया गया है. यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल पोस्ट पोल हिंसा से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में CBI की एक अहम कार्रवाई मानी जा रही है.

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