गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी, बारिश के बाद सड़कों और चौराहों पर भरा पानी

दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली है और भारी बारिश हो रही है. कई इलाकों में बारिश के चलते जलभराव की समस्या भी हो रही है. इसी बीच गुरुग्राम में तमाम ऑफिसों को वर्क फ्रॉम होम देने की एडवाइजरी जारी की गई है. गुरुग्राम पुलिस की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया है, जिसमें अपील की गई है कि गुरुवार 6 अगस्त को सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए. पुलिस ने बताया है कि बारिश के बाद कई चौराहों और सड़कों पर पानी भरने की समस्या हो सकती है, इसीलिए ट्रैफिक और परेशानी से बचने के लिए घर से ही काम करें.

गुरुग्राम पुलिस ने क्या कहा?

गुरुग्राम पुलिस की तरफ से किए गए पोस्ट में लिखा गया है, "लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा के कारण गुरुग्राम की कई सड़कों एवं चौराहों पर जलभराव और यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. गुरुग्राम पुलिस सभी कॉर्पोरेट संस्थानों एवं निजी प्रतिष्ठानों से आग्रह करती है कि दिनांक 06 अगस्त 2026 को अपने कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम (Work From Home)' की सुविधा प्रदान करें. अनावश्यक वाहनों की आवाजाही कम होने से यातायात सुचारू रहेगा तथा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी. नागरिकों की सुरक्षा एवं जनहित में आपके सहयोग की अपेक्षा है.

गुरुग्राम में तालाब बन जाती हैं सड़कें

गुरुग्राम में ऐसी एडवाइजरी इसलिए जारी की जाती है, क्योंकि भारी बारिश के बाद सड़कों पर काफी ज्यादा पानी जमा हो जाता है. कई बार गाड़ियां और ऑटो बंद हो जाते हैं, ऐसे में भारी ट्रैफिक जाम लगता है. कई बार ये जाम चार से पांच घंटे का भी हो जाता है. यही वजह है कि भारी बारिश के बाद स्कूलों और दफ्तरों को बंद रखने की सलाह दी जाती है. गुरुग्राम में मौजूद कई दफ्तर बारिश के बाद खुद ही अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सलाह देते हैं.

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