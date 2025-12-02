विज्ञापन
19 मिनट वायरल वीडियो से क्यों जुड़ रहा है स्वीट जन्नत का नाम? जानिए कौन है ये इन्फ्लुएंसर और क्या है सच

वीडियो में मौजूद कपल की पहचान स्पष्ट न होने के बावजूद, कुछ यूजर्स ने बिना सबूत के यह दावा कर दिया कि वीडियो की लड़की स्वीट जन्नत है और उनके कमेंट बॉक्स को '19 मिनट' की डिमांड से भर दिया.

सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि के साथ बदनामी का खतरा भी है, जिसका शिकार मेघालय के महेंद्रगंज की डिजिटल क्रिएटर स्वीट जन्नत हुईं. करीब 3.5 लाख फॉलोअर्स वाली यह इन्फ्लुएंसर नवंबर 2025 के अंत में एक बड़े ऑनलाइन विवाद में तब फंस गईं, जब एक 19 मिनट 34 सेकंड का प्राइवेट वीडियो वायरल हुआ.

वीडियो पोस्ट कर अफवाहों का किया खंडन

वीडियो में मौजूद कपल की पहचान स्पष्ट न होने के बावजूद कुछ यूजर्स ने बिना सबूत के यह दावा कर दिया कि वीडियो की लड़की स्वीट जन्नत है और उनके कमेंट बॉक्स को '19 मिनट' की डिमांड से भर दिया. इस गलत पहचान और बुरे कमेंट्स से जन्नत पर मानसिक दबाव बढ़ा. उन्होंने तुरंत एक वीडियो पोस्ट कर इन अफवाहों का सख्त खंडन किया और कहा कि वीडियो में दिख रही लड़की का चेहरा उनसे बिल्कुल नहीं मिलता.

उन्होंने यूजर्स से किसी और के मामले में उन्हें न घसीटने की अपील करते हुए कहा कि वे बिना सोचे-समझे किसी पर बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं. उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में यह भी कहा कि वीडियो की लड़की फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है, जबकि उन्होंने मुश्किल से 12वीं पास की है, हालांकि उन्होंने अंत में यह भी माना कि इस अफवाह से उनके फॉलोअर्स और व्यूज जरूर बढ़े हैं.

वायरल MMS: क्या था और कैसे शुरू हुआ विवाद?

नवंबर 2025 के आखिरी दिनों में, लगभग 19 मिनट 34 सेकंड का एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो में एक कपल दिखाई दे रहा था. हालांकि, वीडियो में मौजूद लोगों की पहचान पक्की नहीं थी और न ही कोई आधिकारिक पुष्टि हुई थी.

किसका है ये वीडियो

19 मिनट 34 सेकंड वाले वीडियो में एक कपल आपत्तिजनक स्थिति में हैं और काफी वल्गर बातें कर रहे हैं. ये वीडियो कैसे सोशल मीडिया पर आया, अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है. क्या ये वीडियो जानबूझकर कपल ने फेमस होने के लिए डाला है या होटल वाले ने बदमाशी की है या फिर कपल में से किसी एक ने ये नीच हरकत की है, पता नहीं चल पाया है. हां, वीडियो लीक होने के बाद वो कपल गायब है. शायद, उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि वीडियो आने के बाद कैसा तहलका मचने वाला है.

19 मिनट वायरल वीडियो: क्या है मामला? आप शेयर मत कर देना, फंस जाएंगे

