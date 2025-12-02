19 मिनट वायरल वीडियो: क्या है मामला? आप शेयर मत कर देना, फंस जाएंगे

सोशल मीडिया पर 19 मिनट ट्रेंड कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि 19 मिनट 34 सेकंड का एक MMS है. अगर ये वीडियो गलती से आपको मिल भी जाए तो उसे शेयर मत कर दीजिएगा वरना आपको भी लेने के देने पड़ जाएंगे. वैसे भी अब तक इस वीडियो के फेर में कई लोगों की काफी बदनामी हो चुकी है. खासकर सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली लड़कियों की. लोग 19 मिनट वाले वीडियो से मिलती-जुलती शक्ल वाली रील बनाने वाली लड़कियों के सोशल मीडिया पर खूब गंदी-गंदी बातें कर रहे हैं.

किसका है ये वीडियो

19 मिनट 34 सेकंड वाले वीडियो में एक कपल आपत्तिजनक स्थिति में हैं और काफी वल्गर बातें कर रहे हैं. ये वीडियो कैसे सोशल मीडिया पर आया, अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है. क्या ये वीडियो जानबूझकर कपल ने फेमस होने के लिए डाला है या होटल वाले ने बदमाशी की है या फिर कपल में से किसी एक ने ये नीच हरकत की है, पता नहीं चल पाया है. हां, वीडियो लीक होने के बाद वो कपल गायब है. शायद, उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि वीडियो आने के बाद कैसा तहलका मचने वाला है.

लड़कियां हो रहीं बदनाम

अब आलम ये है कि लोग खुद ही इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करने वाली लड़कियों को 19 मिनट वाली लड़की से कंपेयर कर रहे हैं और उनके अकाउंट पर भद्दे कमेंट कर रहे हैं. बदनामी होता देख ये लड़कियां खुद सामने आ रही हैं और जवाब दे रही हैं कि 19 मिनट वाला एमएमएस उनका नहीं है. Sweet Zannat नाम की एक इंफ्लूएंसर के साथ भी ऐसा ही हुआ तो वो सामने आईं और लोगों को जवाब दिया. स्थिति ये है कि लोग इंस्टा से लिए एक्स और फेसबुक तक ये 19 मिनट वाला वीडियो खुलेआम मांग रहे हैं. यहां तक की लोग रुपये का ऑफर भी दे रहे हैं. 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक लोग वीडियो शेयर करने पर देने का दावा कर रहे हैं.

वीडियो शेयर करने पर क्या होगा