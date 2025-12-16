डॉक्टर के घर में 100 करोड़ कैश होने की मिली सूचना, फर्जी IT अफसर बन मारी रेड, पहुंच गए हवालात

डॉक्टर के घर में 100 से 200 करोड़ रुपए कैश पड़ा है. इस बात की सूचना मिलने पर कुछ शातिर बदमाशों ने फर्जी आयकर अधिकारी बनकर डॉक्टर के घर पर छापेमारी की. घंटों घर का कोना-कोना छाना, लेकिन उम्मीद के अनुसार डॉक्टर के घर से कुछ खास हाथ नहीं लगा. ऐसे में ये सभी निराश होकर निकल गए. लेकिन इनके निकलते समय डॉक्टर को कुछ शक हुआ, फिर उन्होंने पूछताछ की. उस समय तो शातिर बदमाशों ने डॉक्टर को बातों में उलछा दिया. लेकिन अब ये सभी शातिर हवालात की हवा खा रहे हैं. दरअसल छापेमारी के बाद शक के आधार पर डॉक्टर ने पुलिस से मामले की शिकायत की थी. जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने अलग-अलग राज्यों से छापेमारी कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

स्पेशल-26 फिल्म की तर्ज पर ठगी की कोशिश

स्पेशल-26 के तर्ज पर ठगी की कोशिश करने वाला यह मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सामने आया है. जहां के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रत्नाबांधा रोड स्थित डॉ. दिलीप राठोर पैथोलॉजिस्ट के घर पर 17 नवंबर को 7 से 8 लोगों ने घर में आयकर विभाग का अधिकारी बताकर घर पर दबिश दी थी.

कई घंटों की तलाश के बाद लौटे खाली हाथ

इन लोगों घर में घुसकर नकदी रकम, सोने-चांदी के जेवरात, जरूरी दस्तावेजों की जांच पड़ताल की थी. और कई घंटों घर के अंदर तलाशी करने के बाद आरोपी खाली हाथ लौट रहे थे. तभी डॉ. दिलीप राठोर पैथोलॉजिस्ट के घर पर मौजूद लोगों ने संदिग्ध लोगों पर शक ने पर तुरंत उनसे पूछताछ की. लेकिन संदिग्ध लोग अपनी बातों में घुमाकर तत्काल मौके से भाग खड़े हुए.

शक होने पर डॉक्टर ने पुलिस को दी सूचना

वहीं शक होने पर पीड़ित परिवारों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी थी. और मौके पर तत्काल कोतवाली पुलिस csp पहुंचे हुए थे. जिसके बाद घर के बाहर लगे CCTV फुटेज को खांगला गया था. CCTV फुटेज में दो गाड़ियां नजर आई थी. जो कि 8 पासिंग राजनंदगांव की गाड़ियां रही थी.

12 आरोपियों को पुलिस ने अलग-अलग जगहों से किया गिरफ्तार

वहीं पीड़ित परिवारों ने इस मामले पर 26 दिन के बाद कोतवाली थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत FIR दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने घटना के 12 आरोपियों को अलग-अलग जगहों दुर्ग, बालोद, धमतरी,दल्ली राजहरा, नागपुर महाराष्ट्र, रायपुर, से गिरफ्तार किया गया है.

आरोपियों ने पूछताछ में क्या कुछ बताया

आरोपियों से पुलिस ने जब इस मामले में पूछताछ की तो आरोपियों ने यह बताया कि जिस घर में फर्जी आईटी अधिकारी बनकर उन्होंने दबिश दी थी. उन्हें ऐसी जानकारी मिली थी कि इस घर में 100 से 200 करोड रुपए कैश रखे हुए हैं. जिसको लेकर टाटा सफारी, स्विफ्ट डिजायर और स्विफ्ट कार लेकर आरोपी अपने कार में रकम को रखने के लिए 15 से 20 जुट बोरा लेकर पहुंचे हुए थे. लेकिन घर के अंदर तलाशी लेने पर उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वह खाली हाथ लौट गए थे.

पुलिस ने 12 आरोपियों को अलग-अलग जगह से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं. जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पकड़े गए आरोपियों के नाम

1. बबलू अजबराव, उम्र 40 वर्ष नागपुर महाराष्ट्र निवासी,

2 अर्पण उत्तम मेश्राम,उम्र 25 वर्ष महाराष्ट्र निवासी,

3. अमन उत्तम मेश्राम, उम्र 26 वर्ष, महाराष्ट्र निवासी,

4. संजय जगत राव उम्र 52 वर्ष नागपुर महाराष्ट्र निवासी,

5. दीपक मोहन, उम्र 22 वर्ष, नागपुर महाराष्ट्र निवासी,

6. संजय रामटेके, उम्र 34 वर्ष बालोद निवासी,

7. गजेंद्र कुमार साहू, उम्र 31 वर्ष,दल्ली राजहरा बालोद निवासी,

8. विवेक कोर्सवाड़ा, उम्र 33 वर्ष दुर्ग निवासी,

9. उमेश साहू, उम्र 30 वर्ष भटगांव धमतरी निवासी,

10. जितेंद्र कुमार बघेल उम्र 32 वर्ष रायपुर निवासी,

11. चेतन साहू उम्र 44 वर्ष जिला बालोद निवासी

12. श्रवण ध्रुव,उम्र 38 वर्ष हाटकेश्वर वार्ड धमतरी निवासी.

टाटा सफारी, स्विफ्ट डिजायर सहित ठगों की 3 गाड़ी जब्त

इस मामले में अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि दो आरोपी दीपक मोहन के विरुद्ध थाना पारसिवनी जिला नागपुर में अपराध क्रमांक 71/2025 अंतर्गत धारा 305 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध है.

दूसरे आरोपी अमन उत्तम मेश्राम, जिसके विरुद्ध थाना नंदनवन नागपुर सिटी में अपराध क्रमांक 12/ 2021 अंतर्गत 25 आर्म्स एक्ट महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 4 धारा 135 अपराध क्रमांक 90 /2022 अंतर्गत धारा 302,34 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध है. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन टाटा सफारी,स्विफ्ट डिजायर और स्विफ्ट कार, सभी आरोपियों के मोबाइल फोन, नगदी रकम को रखने के लिए जूट बोरी को जब्त कर लिया है.

(धमतरी से पूनम शुक्ला की रिपोर्ट)

