Delhi Jaisalmer New Train Full Schedule: ये ट्रेन शकूर बस्ती (दिल्ली) से शाम 5:10 बजे रवाना होगी. शाम 7:10 बजे ये रेवाड़ी पहुंचेगी, फिर रात 10:40 बजे जयपुर पहुंचेगी. अलसुबह 3:50 बजे ट्रेन जोधपुर पहुंचेगी, जबकि सुबह 9 बजे जैसलमेर पहुंच जाएगी.

Delhi- Jaisalmer New Train: दिल्‍ली-जैसलमेर नई ट्रेन से राजस्‍थान-हरियाणा के इन शहरों को भी फायदा, जानिए टाइम टेबल से लेकर स्‍टॉपेज तक, हर डिटेल

Delhi-Jaisalmer New Train Schedule: देश की राजधानी दिल्‍ली से राजस्‍थान के सांस्‍कृतिक शहर जैसलमेर के बीच रेलवे ने नई ट्रेन शुरू की है. ये ट्रेन राजस्‍थान और हरियाणा के कई शहरों को राजधानी से जोड़ेगी, जबकि दिल्‍ली से जैसलमेर जाने वाले पर्यटकों को सुगम और सुरक्षित सफर का अनुभव देगी. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव के हाथों उद्घाटन के बाद ये ट्रेन 12249 जैसलमेर एक्स्प्रेस के नाम से हर दिन चलेगी. दिल्‍ली के शकूर बस्‍ती से करीब सवा पांच बजे ये ट्रेन खुलेगी और अगले दिन सुबह नौ बजे राजस्‍थान के जैसलमेर पहुंचेगी. वापसी में जैसलमेर से शाम करीब सवा पांच बजे खुलकर अगली सुबह साढ़े नौ बजे दिल्‍ली पहुंचेगी. आइए इस ट्रेन के बारे में और ज्‍यादा डिटेल जानते हैं.

क्‍या रहेगी ट्रेन की टाइमिंग?

ये ट्रेन शकूर बस्ती (दिल्ली) से शाम 5:10 बजे रवाना होगी. शाम 7:10 बजे ये रेवाड़ी पहुंचेगी, फिर रात 10:40 बजे जयपुर पहुंचेगी. अलसुबह 3:50 बजे ट्रेन जोधपुर पहुंचेगी, जबकि सुबह 9 बजे जैसलमेर पहुंच जाएगी.

जैसलमेर से वापसी में ये ये ट्रेन शाम 5 बजे खुलेगी. रात 10:15 बजे तक ट्रेन जोधपुर पहुंचेगी. अलसुबह 3:40 बजे ये जयपुर और सुबह 7:30 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी. फिर सुबह 9:30 बजे तक ट्रेन दिल्‍ली के शकूर बस्ती पहुंच जाएगी.

कहां-कहां होगा ट्रेन का स्‍टॉपेज?

दिल्‍ली से जैसलमेर के बीच चलने वाली इस ट्रेन के स्‍टॉपेज यानी ठहराव की बात करें तो ये ट्रेन हरियाणा और राजस्‍थान के कई शहरों से गुजरेगी और वहां रुकेगी. इनमें गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े शहर शामिल हैं.

दिल्ली कैंट से खुलने के बाद ट्रेन गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावा सिटी, कुचामन, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड, जोधपुर, ओसियां, फलोदी, मारवाड़ लोहावट, फलोदी, आशापुरा गोमट होते हुए जैसलमेर पहुंचेगी.

बता दें कि इस ट्रेन में कुल 16 एलएचवी कोच होंगे. इनमें फर्स्ट एसी का 1 कोच, सेकंड एसी का 1 कोच, थर्ड एसी के 2 कोच के अलावा 6 स्लीपर और 4 जेनरल कोच होंगे. ट्रेन में 1 पावर कार और 1 गार्ड कोच शामिल हैं. उद्घाटन के बाद नियमित सेवा 1 दिसंबर से शुरू होगी.

