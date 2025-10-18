जब ठसाठस भरी ट्रेन में यात्रियों से बात करने पहुंचे रेल मंत्री, दिल्ली स्टेशन पर कंट्रोल रूम का भी लिया जायजा

त्योहारी सीजन के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का जायज़ा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर बने मिनी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जहां पूरे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों की मदद से सुरक्षा की निगरानी की जाती है. निरीक्षण के दौरान मंत्री ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों से बातचीत भी की और उनकी यात्रा संबंधी समस्याओं व अनुभवों को जाना.

#WATCH | Delhi: Railway Minister Ashwini Vaishnaw interacts with passengers on a train, at New Delhi Railway Station.



He is here to inspect the arrangements for the passengers and preparations at the station, amid the festive season. pic.twitter.com/j7fyyOf5lm — ANI (@ANI) October 18, 2025

ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से की बात

रेल मंत्री ने ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों से भी सीधे संवाद किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि त्योहारी भीड़ के बीच यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. रेल मंत्री का यह दौरा यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और रेलवे की तैयारियों को लेकर सरकार की सक्रियता को दर्शाता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए.

NDTV वर्ल्ड समिट में रेल मंत्री की शिरकत

इससे पहले एनडीटीवी वर्ल्ड समिट' में केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने सरकार के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा कि भारत आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण खनिजों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखता है. उन्होंने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश का टैलेंट देश के बाहर जाने के बजाय देश में ही अवसरों को पाएं."केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के अपने प्रयास के तहत डिजिटल क्रेडिट पर बड़ा कदम उठा रही है.

देश का 90 प्रतिशत हिस्सा 5जी नेटवर्क से जुड़ा

देश में 5जी नेटवर्क के तेज और कुशल क्रियान्वयन की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की इस उपलब्धि ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "भारत ने 5जी को इतनी तेजी से लागू किया कि दुनिया चकित रह गई. हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5जी नेटवर्क है. इससे हमें दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद मिली. देश का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा 5जी नेटवर्क से जुड़ा है."