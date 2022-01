PM MODI at WEF : क्रिप्टोकरेंसी से क्लाइमेट चेंज तक पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें

कोरोना के मुश्किल दौर में भारत ने दुनिया के गरीब देशों का भी ध्यान रखा है. ‘One Earth, One Health' के विजन के तहत तमाम देशों को जरूरी दवाइयां देकर, कोरोना वैक्सीन देने का काम किया गया है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक है औऱ pharmacy to the world बन गया है.