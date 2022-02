आम बजट नया विश्वास लेकर आया है : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट अधिक निवेश, अधिक बुनियादी ढांचा व अधिक रोजगार की संभावनाओं से भरा हुआ है. उन्‍होंने कहा कि इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है. डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा.

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम ने कहा कि इसमें भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन पांच राज्यों में गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है, ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी. ये बजट अधिक अधोसंरचना ( More Infrastructure), अधिक निवेश (More Investment), अधिक विकास (More Growth), और अधिक रोजगार (More Jobs) की नई संभावनाओं से भरा हुआ है.

बजट 2022: डिजिटल एसेट ट्रांसफर पर वित्त मंत्री ने किया 30 फीसद टैक्‍स का ऐलान