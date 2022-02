चिनार कॉर्प्‍स के फेसबुक-इंस्‍टाग्राम पेज एक सप्‍ताह से अधिक समय से ब्‍लॉक हैं

भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्‍स (Chinar Corps)के फेसबुक और इंस्‍टाग्राम पेज एक सप्‍ताह से अधिक समय से ब्‍लॉक हैं. सेना और खुफिया सूत्रों ने NDTV को यह जानकारी दी. रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस मसले को फेसबुक के साथ उठाया गया है लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है. चिनार कॉर्प्‍स के फेसबुक और इंस्‍टाग्राम, दोनों पेजों पर लॉग इन करने पर यह मैसेज आ रहा, 'आपकी ओर से फॉलो की जा रही लिंक या तो ब्रेक हो गई है या फिर इसे हटा दिया गया है (A link you followed may be broken, or the page may have been removed).'