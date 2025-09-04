India vs Malaysia LIVE Score, Hockey Today Super 4 match at Asia Cup 2025 Live Updates: बिहार के राजगीर में हो रहे हॉकी एशिया कप 2025 में सुपर-4 के अपने दूसरे मैच में भारत ने मलेशिया को 4-1 से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारत ने फाइनल की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. भारतीय टीम को सुपर-4 के अपने पहले में कोरिया के खिलाफ 2-2 से निराशाजनक ड्रॉ खेलना पड़ा था. लेकिन टीम इंडिया ने शानदार वापसी की. मलेशिया ने पहले ही मिनट में गोल दागकर शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन फिर भारत ने दूसरे क्वार्टर में पूरा खेल पलट दिया. मनप्रीत, सुखजीत और शिलानंद लाखड़ा के गोलों के दम पर भारत हॉफ टाइम पर 3-1 से आगे रहा. इसके बाद विवेक सागर प्रसाद ने तीसरे क्वार्टर में गोल करके भारत की बढ़त को 4-1 कर दिया, आखिरी क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ.
India vs Malaysia LIVE Update: भारत ने मलेशिया को 4-1 से रौंदा
तो चलिए हूटर बज गया है और भारत ने मलेशिया को 4-1 से रौंद दिया है. भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उसने एक गोल किया, जबकि मलेशिया को सिर्फ एक पेनल्टी मिला, जिस पर वह गोल नहीं कर पाई. भारत के पास 53 फीसदी समय तक गेंद का कंट्रोल रहा. इस जीत के साथ ही भारत ने फाइनल की अपनी उम्मीदें जिंदा रखी है.
मौका था. शिलानंद ने गेंद पर कंट्रोल पाया और टॉमहॉक के साथ सीधे गोल करने की कोशिश की. सुखजीत को वहां पर पास दिया जा सकता था.
आखिरी के पांच मिनट का खेल बचा है अब. भारतीय खिलाड़ी समय बर्बाद कर रहे. लंबे पास और गेंद अधिकतर समय तक भारतीय खिलाड़ियों के ही पास. कोरिया ने अटैक का प्रयास तो किया लेकिन वहां पर भारतीय डिफेंस ने अच्छा प्रदर्शन किया.
चौथे क्वार्टर में भारत ने एक मौका बनाया था, लेकिन गोल नहीं कर पाई. अब भारतीय टीम अटै कर रही है. भारत यहां पर गेम स्लो करना चाह रहा है. आखिरी के 10 मिनट बचे हैं अब. इस जीत से भारत के फाइनल की उम्मीद बची रहेगी.
चौथे और आखिरी क्वार्टर का खेल शुरू हुआ. भारतीय इस क्वार्टर में गोल करके अपने गोल अंतर को बेहतर करना चाहेगी.
India vs Malaysia LIVE: तीसरे क्वार्टर के बाद भारत 4-1 से आगे
तीसरे क्वार्टर के बाद भारतीय टीम 4-1 से आगे है. इस क्वार्टर में एकमात्र गोल विवेक ने किया, जिन्हें मनप्रीत से शानदार पास मिला था. इस क्वार्टर में मलेशिया को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन वह उसे गोल में नहीं बदल पाई. भारत की कोशिश आखिरी क्वार्टर में गोल करके मलेशिया के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करने पर होगी.
India vs Malaysia LIVE: भारत का चौथा गोल
मनप्रीत ने गोल किया. भारत का चौथा और मनप्रीत का दूसरा गोल. ड्रैग फील्क पर जुगराज थे, जिनका शॉर्ट गोल पोस्ट के पोल पर जाकर लगा और गेंद सर्कल के बाहर गई. सुमित ने गेंद को दाहिनी ओर से मनप्रीत की ओर खेला. लाइन से वह गेंद को अंदर लाए और उन्होंने गोल को विवेक को ओर स्वीप किया. विकेट ने डिफ्लेक्शन पर गोल करके पार्टी ज्वाइन की.
मनप्रीत ने शानदार काम किया. सर्कल के अंदर मरहान के पांव में गेंद लगी. भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला है, क्या स्कोरलाइन 4-1 होगी?
India vs Malaysia LIVE: किशन बहादुर का शानदार बचाव
किशन बहादुर का शानदार सेव किया. सीधे शॉर्ट की लाइन में ही थे. ड्रैगफिल्कर की कोशिश टॉप कॉर्नर को टारगेट करने की थी. किशन पहले ही समझ गए थे. दाएं हाथ को ऊपर करके गेंद को डिफ्लेक्ट किया और शानदार बचाव किया.
India vs Malaysia LIVE: मलेशिया को पेनल्टी कॉर्नर
भारतीय सर्कल के अंदर सुमीत के पांव में गेंद लगी. मलेशिया के पास पेनल्टी कॉर्नर है.
India vs Malaysia LIVE तीसरे क्वार्टर का खेल शुरू
हॉफ टाइम के बाद तीसरे क्वार्टर का खेल शुरू. हरमनप्रीत एंड कंपनी अपनी बढ़ते को बढ़ाना चाहेगी. दूसरी तरफ मलेशिया की कोशिश वापसी पर होगी.
India vs Malaysia LIVE Update: हॉफ टाइम पर भारत 3-1 से आगे
हॉफ टाइम पर भारत 3-1 से आगे है. दूसरे क्वार्टर में मनप्रीत, सुखजीत और शिलानंद लाखड़ा के गोलों के दम पर भारत ने शानदार वापसी की है. भारतीय टीम पहले क्वार्टर में पिछड़ हुई थी, लेकिन फिर पिछले 14 मिनटों के खेल में भारत ने दिखाया है कि वो क्यों इस टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार है.
India vs Malaysia LIVE Update: भारत 3-1 से आगे
भारत का तीसरा गोल. टीम इंडिया अब 3-1 से आगे. संजय ने पहले डिफेंस तोड़ी और गेंद ली. हार्दिक के पास गेंद आई. उन्होंने 23 मिटर लाइन पर दिलप्रीत को पास दिया. दिलप्रीत ने गेंद को नीचे रखते ही स्वीप किया. शिलानंद ने गेंद को डिफ्लेक्ट किया. भारत ने गेम पूरी तरह से पलट दिया है.
India vs Malaysia LIVE Update: भारत का दूसरा गोल
भारत ने दागा दूसरा गोल. भारत अब बढ़त पर. शानदार अटैक था. शिलानंद ने सर्कल में शानदार तरीक से गेंद को घुमाया. और सुखजीत को पास दिया. सुखजीत ने डिफ्लेक्नश पर गोल किया. भारत अब 2-1 से आगे है.
भारत का गोल. इस बार पेनल्टी पर सफलता मिली है. मनप्रीत सिंह ने रिबाउंड पर गोल किया है. भारत बराबरी पर है.
India vs Malaysia LIVE: भारत को पेनल्टी कॉर्नर
भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला है. यह गोल करने का शानदार मौका है. सर्कल के बाहर अभिषेक की पीठ पर धक्का लगने से भारत ने पीसी जीत ली. फ़ैज़ जली की ओर से गेंद को खेलने का कोई प्रयास नहीं. हरमन ने कोई गलती नहीं की. पहले रशर के पांव से गेंद लगी. एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला भारत को.
India vs Malaysia LIVE Update: पहले क्वार्टर के बाद भारत 0-1 से पीछे
भारत के पास एक सुनेहरा मौका था. लेकिन गोल नहीं हो पाया. रिबाउंड पर गेंद को क्लेक्ट करना चाहिए था. सुखजीत ने गेंद को मारने की जगह डिफेंडर की स्टीक पर मार दिया. शानदार मौका गंवाया. पहले क्वार्टर मेलेशिया के नाम रहा. पहले ही मिनट में गोल करके मलेशिया ने भारत को दवाब में ला दिया. भारतीय टीम ने इसके बाद कई प्रयास किए और मलेशिया पर काउंटर अटैक किया, लेकिन टीम इंडिया कोई गोल नहीं कर पाई.
पहले क्वार्टर के खत्म होने में अब 5 मिनट से कम का समय बचा है. भारतीय टीम ने मलेशिया के सर्कल में गेंद पहुंचाने में सफलता तो पाई, लेकिन ना तो वह पेनल्टी कॉर्नर ले पाई है और ना ही कोई गोल कर पाई है. सर्कल के अंदर भारतीय खिलाड़ियों के बीत तालमेल की कमी दिखी है.
India vs Malaysia LIVE Update: भारत 0-1 से पीछे
पहले क्वार्टर में अभी सिर्फ 5 मिनटों का ही खेल हुआ है और मलेशिया 1-0 से आगे है. भारतीय टीम ने काउंटर अटैक किया और एक दो मौके बनाए, लेकिन उन्हें भुना नहीं पाई. दूसरी तरफ मलेशिया आज कुछ बेहतरीन हॉकी खेल रही है. भारतीय डिफेंट और अटैक दोनों बिखरा हुआ दिखा है अभी तक.
India vs Malaysia LIVE, Hockey Asia Cup 2025: भारत को आज मलेशिया को हराना होगा
चीन ने अपने पिछले सुपर 4 मैच में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराया था, अब भारत को आज मलेशिया को हराना होगा. वरना भारत के लिए यह एक कठिन चुनौती होगी. चीन और मलेशिया के अभी 3-3 अंक हैं. जबकि भारत और कोरिया के 1-1 अंक हैं. शीर्ष दो टीमें फाइनल में पहुंच जाएंगी.
India vs Malaysia LIVE, Hockey Asia Cup 2025: मलेशिया ने दागा गोल
भारत के खिलाफ मलेशिया ने पहले ही मिनट में दागा गोल
India vs Malaysia LIVE, Hockey Asia Cup 2025: कप्तान हरमनप्रीत सिंह अपना 250वां मुकाबला
कप्तान हरमनप्रीत सिंह अपना 250वां मुकाबला खेल रहे है जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है.
India vs Malaysia LIVE, Hockey Asia Cup 2025: मैच से पहले राष्ट्रगान
भारत और मलेशिया दोनों देशों के खिलाड़ी अपने-अपने राष्ट्रगान के लिए मैदान पर हैं. भारत और मलेशिया के बीच सुपर 4 मैच कुछ ही देर में शुरू होगा. सभी लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें.
India vs Malaysia Live: मलेशिया का जीत से आगाज
वहीं दूसरी तरफ मलेशिया है. जिसने सुपर-4 के अपने पहले मैच में चीन के खिलाफ जीत दर्ज की और वह तालिका में टॉप पर है. मलेशिया के तीन अंक हैं और गोल अंतर 2 का है.
India vs Malaysia LIVE Update: टूर्नामेंट में अजेय है टीम इंडिया
भारतीय टीम एशिया कप में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है. हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पूल ए के सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की थी. पहले मैच में भारत ने चीन को, दूसरे मैच में जापान को और तीसरे मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 के बड़े अंतर से हराया था.
India vs Malaysia LIVE Update: वर्ल्ड कप का टिकट दांव पर
सुपर 4 में सभी टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी. इसके बाद जो टॉप की दो टीमें होंगी, वो फाइनल खेलेंगी. फाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय टीम को इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी. इस टूर्नामेंट इस लिहाज से काफी अहम है क्योंकि इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा.
India vs Malaysia LIVE Updates: कोरिया के खिलाफ खेला 2-2 से ड्रॉ
बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खेला मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा. आखिरी मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में दोनों में से कोई भी टीम निर्णायक गोल नहीं कर सकी. मैच में पहला गोल भारत की तरफ से हार्दिक ने किया. इसके बाद कोरियाई टीम ने बैक टू बैक दो गोल किए और भारत पर बढ़त बना ली. आखिरी क्वार्टर में मनदीप सिंह ने गोल करते हुए भारत को बराबरी पर ला दिया. 2-2 की बराबरी के बाद भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच के आखिरी कुछ मिनटों में निर्णायक गोल के लिए जोरदार संघर्ष दिखा, लेकिन सफलता किसी टीम को नहीं मिली और मैच आखिरकार ड्रॉ समाप्त हुआ.
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज भारतीय टीम सुपर-4 का अपना दूसरा मुकाबला मलेशिया के खिलाफ खेलेगी. टीम इंडिया की नजरें इस मैच में जीत दर्ज करके फाइनल की राह थोड़ी आसान करने पर होगी. सुपर-4 का पहला मैच भारत का कोरिया के खिलाफ हुआ जो 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ.