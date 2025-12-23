विज्ञापन
2025 में सांस संबंधी बीमारियों का बड़ा प्रकोप, 2026 में इन 5 रोगों से रहिएगा सावधान

Year Ender 2025: डॉक्टरों और हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ बीमारियां ऐसी रहीं जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किया और आने वाले समय में भी इनसे सतर्क रहने की जरूरत बताई जा रही है.

Year Ender 2025: साल 2025 खत्म होते-होते एक बात साफ हो गई, बीमारियां अब सिर्फ अस्पतालों तक सीमित मुद्दा नहीं रहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं. इस साल दुनिया ने देखा कि कैसे पुरानी बीमारियां और नई हेल्थ चैलेंजेस एक साथ सामने आए. कहीं इंफेक्शन का डर रहा, तो कहीं लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों ने लोगों को चौंकाया. 2025 इसलिए खास है क्योंकि इस साल डर सिर्फ बीमारी का नहीं था, बल्कि तेजी से बढ़ते मरीजों के आंकड़ों का भी था. डॉक्टरों और हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ बीमारियां ऐसी रहीं जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किया और आने वाले समय में भी इनसे सतर्क रहने की जरूरत बताई जा रही है.

1. श्वसन रोग (Respiratory Diseases): हवा बनी सबसे बड़ी दुश्मन

2025 में सांस से जुड़ी बीमारियां सबसे ऊपर रहीं. शहरों में प्रदूषण का स्तर कई बार सुरक्षित सीमा से 5-6 गुना ज्यादा दर्ज किया गया. अस्पतालों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और COPD के मरीजों में 20-30% तक बढ़ोतरी देखी गई. बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा. डॉक्टरों के अनुसार खराब हवा में लंबे समय तक सांस लेने से फेफड़ों की क्षमता धीरे-धीरे कम होती है, जिसका असर सालों तक रहता है.

2025 में दिल्ली में पॉल्यूशन कई महीनों तक गंभीर श्रेणी में रहा और साल के 200 से ज्यादा दिनों में AQI 300+ दर्ज हुआ, जो सांस की बीमारियों को बढ़ाता है.

इसी दौरान सरकारी अस्पतालों के आंकड़ों में सांस संबंधी रोगों के मरीजों में 25–30% की वृद्धि देखी गई. स्टेट ऑफ ग्लोबल हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण अब फेफड़ों, हार्ट और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है. यह साफतौर से दिखाता है कि 2025 में वायु प्रदूषण और सांस की बीमारियों के बीच संबंध सिर्फ अनुमान नहीं, बल्कि प्रमाणित ट्रेंड बन चुका है.

2. डायबिटीज

डायबिटीज 2025 में भी डर की बड़ी वजह बनी रही. हर साल नए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई. 30-45 साल की उम्र के लोगों में डायबिटीज तेजी से बढ़ी. तनाव, गलत खानपान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी मुख्य कारण रहे. हर 10 में से 1 वयस्क किसी न किसी रूप में ब्लड शुगर की समस्या से जूझता दिखा.

3. हार्ट डिजीज

2025 में दिल से जुड़ी बीमारियों ने सबसे ज्यादा चौंकाया. हार्ट अटैक के मामले पहले से कम उम्र में सामने आए. हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल आम समस्या बन गई. तनाव और नींद की कमी ने खतरा और बढ़ाया. हेल्थ डेटा बताता है कि हार्ट डिजीज से जुड़े करीब 40% मामले 50 साल से कम उम्र के लोगों में दर्ज हुए, जो चिंता की बात है.

WHO की नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज रिपोर्ट कहती है कि नॉन-कम्यूनिकेबल डिजीज (जैसे डायबिटीज) विश्व भर में मृत्यु का प्रमुख कारण बनी हुई है. इस श्रेणी में जांच, इलाज और कंट्रोल करने की जरूरी रणनीति अब अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों की प्राथमिकता बन चुकी है, क्योंकि इन रोगों से 74% मौतें होती हैं. ये विश्व स्तर के आंकड़े दर्शाते हैं कि डायबिटीज 2025 में सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य संकट का बड़ा हिस्सा है.

4. मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं

डिप्रेशन, एंग्जायटी और बर्नआउट 2025 की सबसे अनदेखी लेकिन गंभीर बीमारियां रहीं. काम का दबाव, अनिश्चित भविष्य और डिजिटल थकान बड़ी वजह बनी युवाओं और कामकाजी लोगों में मानसिक तनाव के केस तेजी से बढ़े. नींद की दवाओं और काउंसलिंग की मांग बढ़ी. विशेषज्ञों के अनुसार, हर 5 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी मानसिक परेशानी के लक्षण दिखाता नजर आया.

WHO के नॉन-कम्यूनिकेबल फैक्टशीट के अनुसार, हार्ट रोग (Ischaemic Heart Disease) और संबंधित कार्डियोवास्कुलर बीमारियां दुनिया में मौत का एक प्रमुख कारण हैं. 

State of Global Air 2025 रिपोर्ट भी बताती है कि वायु प्रदूषण सीधे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और पुरानी फेफड़ों के रोगों से जुड़ा हुआ है. इन रिपोर्टों से साफ है कि 2025 में हार्ट डिजीज का खतरा सिर्फ दिल के मरीजों तक सीमित नहीं था, बल्कि पर्यावरण समेत कई कारकों से जुड़ा हुआ देखा गया.

5. वायरल और इंफेक्शन डिजीज

2025 में वायरल फीवर, डेंगू, फ्लू और अन्य इंफेक्शन ने भी डर बनाए रखा. मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की लाइनें बढ़ीं. कमजोर इम्युनिटी वाले लोग ज्यादा प्रभावित हुए. बार-बार इंफेक्शन से शरीर की रिकवरी धीमी हुई.

McKinsey की रिपोर्ट बताती है कि मानसिक और सुलभ उपयोग वाली डिसऑर्डर्स नॉन-कम्युनिकेबल रोगों के साथ बढ़ रहे हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य भार को बढ़ाते हैं. यह स्पष्ट संकेत है कि 2025 में माइंड हेल्थ सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं रही, बल्कि यह स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए एक बड़ा बोझ बन चुकी थी.

आने वाले समय में क्यों रहना होगा सतर्क?

इन सभी बीमारियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि

  • ये धीरे-धीरे बढ़ती हैं
  • शुरुआती लक्षण अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं
  • लाइफस्टाइल से सीधा जुड़ाव है

अगर अभी सावधानी नहीं बरती गई, तो आने वाले सालों में इनका बोझ और बढ़ सकता है.

खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी है?

  • रेगुलर हेल्थ चेकअप
  • संतुलित खानपान
  • रोजाना फिजिकल एक्टिविटी
  • पर्याप्त नींद
  • तनाव को हल्के में न लें

Year Ender 2025 हमें यह याद दिलाता है कि बीमारियां अचानक नहीं आतीं, वे आदतों से जन्म लेती हैं. इस साल जिन 5 बीमारियों का सबसे ज्यादा खौफ रहा, वे आने वाले समय में भी चुनौती बनी रहेंगी. फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो पहले सतर्क हो जाएगा, वही ज्यादा सुरक्षित रहेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

