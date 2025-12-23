पेशाब के वक्त जलन के पीछे हो सकती है गंभीर समस्या? जानें 6 कारण और ठीक करने के 8 घरेलू उपाय

Burning Sensation While Urinating: पेशाब करते समय जलन या चुभन महसूस होना एक आम समस्या है, लेकिन इसे हल्के में लेना ठीक नहीं. कई लोग सोचते हैं कि शायद पानी कम पीने से या गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है और बिना इलाज के ही सहते रहते हैं. लेकिन, बार-बार पेशाब में जलन होना शरीर के अंदर चल रही किसी गड़बड़ी का संकेत भी हो सकता है. यह समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में होती है, हालांकि महिलाओं में यह ज्यादा देखी जाती है. कभी-कभी यह कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर जलन लंबे समय तक बनी रहे, तो यह इंफेक्शन या किसी और बीमारी की तरफ इशारा कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि इसके कारणों को समझा जाए और समय रहते सही उपाय अपनाए जाएं. डॉ. श्वेता मेंदीरत्ता फरीदाबाद की एक जानी-मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynecologist & Obstetrician) हैं. यहां उनसे जानते हैं आपको क्या करना है और क्या नहीं.

पेशाब में जलन होने के मुख्य कारण | Causes of Burning Sensation During Urination

1. पानी कम पीना

जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो पेशाब गाढ़ा और तेज हो जाता है. इससे पेशाब करते समय जलन महसूस होती है. गर्मियों में यह समस्या ज्यादा होती है.

2. यूरिन इन्फेक्शन (UTI)

यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशाब में जलन का सबसे आम कारण है. इसके साथ बार-बार पेशाब आना, बदबू या हल्का दर्द भी हो सकता है.

ये भी पढ़ें: फटी एड़ियों में सिर्फ क्रीम न लगाइए, असली समस्या पहचानिए 7 कारण, 8 घरेलू उपचार

3. साफ-सफाई की कमी

अगर प्राइवेट पार्ट्स की सफाई ठीक से न हो, तो बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और जलन शुरू हो जाती है. इसलिए हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है.

4. बहुत ज्यादा मसालेदार या खट्टा खाना

ज्यादा मिर्च-मसाले, फास्ट फूड और खट्टी चीजें पेशाब को तीखा बना देती हैं, जिससे जलन बढ़ती है. इसलिए अपना खानपान बिल्कुल सही रखें.

5. यौन संबंधों के बाद संक्रमण

साफ-सफाई न रखने या असुरक्षित संबंधों के कारण भी पेशाब में जलन हो सकती है. इसलिए साफ-सफाई का पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए.

6. कुछ बीमारियां

डायबिटीज, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट की समस्या या थायरॉइड जैसी स्थितियों में भी पेशाब में जलन हो सकती है. इसलिए हमेशा जलन होने पर जांच जरूर कराएं.

ये भी पढ़ें: गुटखा बना सकता है अंधा ! अगली बार खाने से पहले देख लीजिए ये वॉर्निंग

पेशाब में जलन के लक्षण | Symptoms of Burning Sensation During Urination

पेशाब करते समय जलन या दर्द.

बार-बार पेशाब आना.

पेशाब में बदबू या रंग बदलना

कभी-कभी हल्का बुखार या कमजोरी.

पेशाब में जलन के घरेलू उपाय | Home Remedies for Burning Sensation During Urination

1. पानी ज्यादा पिएं: दिनभर में 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं. इससे पेशाब पतला होता है और जलन कम होती है. कम करने के लिए आपको कम से कम 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए.

2. नारियल पानी: नारियल पानी शरीर को ठंडक देता है और पेशाब की जलन में राहत देता है. इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं.

ये भी पढ़ें: 40 की उम्र में 25 का है दिखना, तो महंगी क्रीम और पार्लर ट्रीटमेंट नहीं, इन 7 योगासन को करें रोजाना

3. जौ का पानी: जौ को उबालकर उसका पानी पीने से यूरिन साफ होता है और जलन में आराम मिलता है. जौ में एंटी-इफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं.

Photo Credit: iStock

4. छाछ या दही: दही और छाछ अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं, जो इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं. प्रीबायोटिक्स से भरपूर ये चीजें यूरिनरी ट्रैक को हेल्दी रखती हैं.

5. गुनगुने पानी से सफाई: दिन में 1–2 बार गुनगुने पानी से प्राइवेट पार्ट्स की सफाई करें. इससे इंफेक्शन का खतरा कम होता है और जलन में आराम मिलता है.

6. तुलसी का पानी: तुलसी के पत्ते एंटीबैक्टीरियल होते हैं. तुलसी का जूस या पानी पीने से यूरिनरी ट्रैक साफ रहता है.

7. आलू का रस: आलू का रस पीने से भी पेशाब की जलन कम होती है. इसमें पोटैशियम होता है जो शरीर को डिटॉक्स करता है.

ये भी पढ़ें: सुबह 5 मिनट में पेट से सारी गंदगी निकाल देगी ये 5 रुपये की चीज, आयुर्वेद डॉक्टर ने बताया इस्तेमाल का सही तरीका

8. धनिया का पानी: धनिये के बीजों को पानी में भिगोकर पीने से यूरिनरी सिस्टम साफ होता है और जलन में आराम मिलता है.

किन बातों से बचें?

पेशाब को ज्यादा देर तक रोकना

बहुत टाइट कपड़े पहनना

ज्यादा चाय, कॉफी या शराब

खुद से एंटीबायोटिक दवा लेना

डॉक्टर को कब दिखाएं?

अगर 2-3 दिन में जलन ठीक न हो, पेशाब में खून आए, तेज दर्द या बुखार हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. यह किसी गंभीर इंफेक्शन का संकेत हो सकता है.

पेशाब में जलन एक छोटी-सी परेशानी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे कई कारण छिपे हो सकते हैं. सही समय पर ध्यान देने, पानी पीने और साफ-सफाई रखने से यह समस्या काफी हद तक रोकी जा सकती है.

(यह लेख डॉ. श्वेता मेंदीरत्ता फरीदाबाद की एक जानी-मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynecologist & Obstetrician) से बातचीत पर आधारित है.)