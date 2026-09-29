हार्ट अटैक से पहले शरीर में कौन से लक्षण नज़र आ सकते हैं? 6 ऐसे लक्षण जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए

हर साल 29 सितंबर को World Heart Day मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को हृदय रोगों और हार्ट अटैक जैसे गंभीर खतरों के प्रति जागरूक करना है. दिल की बीमारियां दुनियाभर में मौत के प्रमुख कारणों में शामिल हैं. ऐसे में हार्ट अटैक से पहले दिखाई देने वाले शुरुआती संकेतों को पहचानना समय पर इलाज और जान बचाने में मदद कर सकता है. हार्ट अटैक (Heart Attack) दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है. कई बार इसके शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें गैस, थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. हार्ट अटैक हमेशा अचानक और तेज़ सीने के दर्द के साथ नहीं होता है.

कुछ लोगों को शुरुआत में ऐसे लक्षण महसूस हो सकते हैं जो काफी सामान्य लग सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान, अपच या सांस फूलना वगैरह. इन लक्षणों को आसानी से तनाव, एसिडिटी या ऐसी कोई चीज़ समझा जा सकता है जो अपने आप ठीक हो जाती है. हालांकि हार्ट अटैक के लक्षण शुरुआत में हल्के हो सकते हैं और ठीक भी हो सकते है या फिर ये नज़र आ सकते हैं. इसलिए शरीर में होने वाले किसी भी असामान्य बदलाव पर ध्यान देना ज़रूरी है.

हार्ट अटैक आने से पहले दिख सकते हैं ये 6 लक्षण, समय रहते पहचानना बचा सकता है जान

1- असामान्य थकान

लंबे दिन या व्यस्त शेड्यूल के बाद थकान महसूस होना सामान्य बात है. लेकिन अगर बिना किसी खास वजह के बहुत ज्यादा कमजोरी या थकान महसूस हो रही है, तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. थकान भी हार्ट अटैक के लक्षणों में शामिल हो सकती है. खासकर तब जब सीने में तेज या साफ दर्द न हो तो ऐसे लक्षणों को पहचानना और भी मुश्किल हो सकता है.

2- सीने में हल्का दर्द

सीने में बेचैनी हमेशा तेज़ दर्द जैसी नहीं होती. यह दबाव, जकड़न, भारीपन या जलन जैसा महसूस हो सकता है, और यह कुछ मिनटों तक रहकर जा सकता है और फिर वापस आ सकता है. कभी-कभी हल्की बेचैनी को गैस, एसिडिटी, मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव समझ लिया जाता है.

3- पेट दर्द

अपच, जी मिचलाना, सीने में जलन या पेट खराब होने जैसे लक्षणों को तुरंत हार्ट से जुड़ी समस्या नहीं माना जाता. यही कारण है कि इन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता. कभी-कभी हार्ट अटैक के लक्षण खासकर तब जब तकलीफ कम हो तो अपच जैसे ही लग सकते हैं.

"World Heart Day हमें यह याद दिलाता है कि दिल की सेहत के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है. अगर असामान्य थकान, सांस फूलना, ठंडा पसीना या सीने में दबाव जैसे लक्षण दिखाई दें तो उन्हें नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें." "World Heart Day हमें यह याद दिलाता है कि दिल की सेहत के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है. अगर असामान्य थकान, सांस फूलना, ठंडा पसीना या सीने में दबाव जैसे लक्षण दिखाई दें तो उन्हें नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें."

4- कोल्ड स्वीटिंग (ठंडा पसीना आना)

बिना किसी कसरत या स्पष्ट वजह के अचानक ठंडे पसीने आना हार्ट अटैक के लक्षणहो सकते हैं. पसीना आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ सीने में बेचैनी, जी मिचलाना, सांस लेने में तकलीफ़ या चक्कर आना जैसे लक्षण हों, तो सावधान होने की ज़रूरत होती है.

.5- बांह, जबड़े, पीठ या गर्दन में बेचैनी होना

ज़रूरी नहीं कि हार्ट अटैक होने पर सिर्फ छाती में ही दर्द हो. दर्द या बेचैनी एक या दोनों हाथों, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट तक भी फैल सकती है. चूँकि इन हिस्सों में दर्द कई अन्य कारणों से भी हो सकता है, इसलिए ऐसे लक्षणों को हार्ट अटैक के लक्षणों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है.

6- चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ होना

अचानक सांस फूलने की समस्या सीने में बेचैनी के साथ या उसके बिना भी हो सकती है. कुछ लोगों को चक्कर आ सकते हैं, सिर हल्का लग सकता है या वे बेहोश भी हो सकते हैं. जब ये लक्षण अचानक दिखाई दें, खासकर सीने में बेचैनी, पसीना आना, जी मिचलाना या शरीर के ऊपरी हिस्से में कहीं और दर्द के साथ, तो सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं.

किन लोगों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है? हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग डायबिटीज मरीज हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग धूम्रपान करने वाले मोटापे से ग्रस्त लोग परिवार में हृदय रोग का इतिहास शारीरिक रूप से कम सक्रिय लोग

लक्षण नज़र आने पर क्या करना चाहिए?

अगर हार्ट अटैक की आशंका हो, तो लक्षणों के गंभीर होने का इंतज़ार न करें. तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल करें. अगर हार्ट अटैक का अंदेशा हो, तो इलाज में देरी करने से बेहतर है कि तुरंत मेडिकल मदद ली जाए. बाद में अगर पता चले कि लक्षण किसी दूसरी वजह से थे, तब भी यह देरी करने से बेहतर है. इमरजेंसी मेडिकल टीम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जरूरी इलाज शुरू कर सकती है.

अगर व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया न दे, बेहोश हो और सामान्य रूप से सांस न ले रहा हो, तो CPR शुरू करें और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के निर्देशों का पालन करें.

इन लक्षणों के पीछे हार्ट अटैक के अलावा दूसरी वजहें भी हो सकती हैं. इसलिए घर पर खुद से यह तय नहीं करना चाहिए कि हार्ट अटैक हुआ है या नहीं. लेकिन अगर लक्षण अचानक शुरू हों, सामान्य से अलग हों या एक साथ कई लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए.

डॉ. एस. के. अग्रवाल कैलाश अस्पताल, नोएडा में वरिष्ठ सलाहकार एवं हृदय रोग विशेषज्ञ हैं. वे कार्डियोलॉजी और विशेष रूप से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं. उन्होंने MD और DM के साथ MACC (USA), FESC और FSCAI जैसी पेशेवर योग्यताएँ प्राप्त की हैं.

FAQs-

Q1. हार्ट अटैक का सबसे पहला संकेत क्या हो सकता है?

असामान्य थकान, सीने में दबाव या सांस फूलना शुरुआती संकेत हो सकते हैं.

Q2. क्या हार्ट अटैक बिना सीने में दर्द के भी हो सकता है?

हां, कुछ लोगों में ठंडा पसीना, जी मिचलाना, थकान और सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

Q3. हार्ट अटैक से पहले कितने दिन तक लक्षण दिखाई दे सकते हैं?

कुछ मामलों में लक्षण घंटों, दिनों या हफ्तों पहले भी दिखाई दे सकते हैं.

Q4. महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अलग हो सकते हैं?

हां, महिलाओं में असामान्य थकान, मतली, चक्कर और सांस फूलना ज्यादा देखने को मिल सकता है.

Q5. हार्ट अटैक की आशंका होने पर क्या करना चाहिए?

तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें और अस्पताल पहुंचने में देरी न करें.