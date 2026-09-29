गर्दन में सूजी हुई गांठ हो सकती है कैंसर का संकेत? जानें Neck Cancer के शुरुआती लक्षण

गर्दन के कैंसर के मामले में सफल उपचार के लिए बीमारी का शुरुआती चरण में पता चलना बेहद महत्वपूर्ण है. दुर्भाग्य से, कई मरीज शुरुआती चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें सामान्य संक्रमण या मामूली स्वास्थ्य समस्या समझ लेते हैं. इनमें गर्दन में लिम्फ नोड्स की सूजन अक्सर इस बात का शुरुआती और सबसे अधिक नजरअंदाज किया जाने वाला संकेत हो सकती है कि शरीर में कुछ अधिक गंभीर समस्या विकसित हो रही है.

भारत में हेड एंड नेक कैंसर सबसे आम कैंसरों में शामिल है. कई मामलों में गर्दन में लंबे समय तक रहने वाली सूजन या गांठ शुरुआती संकेत हो सकती है, लेकिन लोग इसे सामान्य संक्रमण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.

लिम्फ नोड्स क्‍या होते हैं?

लिम्फ नोड्स छोटे, बीन के आकार की संरचनाएं होती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य संभावित हानिकारक कणों को रोककर शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करती हैं. सामान्य स्थिति में लिम्फ नोड्स मुश्किल से महसूस होते हैं और आमतौर पर इनका आकार एक सेंटीमीटर से कम होता है. जब शरीर किसी संक्रमण से लड़ रहा होता है, तो हानिकारक तत्वों को फिल्टर करने के लिए लिम्फ नोड्स अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उनमें स्वाभाविक रूप से सूजन आ जाती है.

यही कारण है कि सर्दी-जुकाम या गले के संक्रमण के दौरान गर्दन में सूजे हुए लिम्फ नोड्स महसूस हो सकते हैं. हालांकि, संक्रमण ठीक होने के बाद यह सूजन आमतौर पर कम हो जाती है और ज्यादातर मामलों में दो से तीन सप्ताह के भीतर ठीक हो जाती है.

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कैंसर के कारण सूजे हुए लिम्फ नोड्स संक्रमण के कारण होने वाली सूजन से काफी अलग होते हैं. जब कैंसर कोशिकाएं मेटास्टेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपने मूल स्थान से आसपास के लिम्फ नोड्स तक फैलती हैं, तो लिम्फ नोड्स में कुछ विशेष बदलाव होते हैं. संक्रमण के कारण होने वाली सूजन के विपरीत, कैंसर से संबंधित लिम्फ नोड्स की सूजन लगातार बनी रहने और धीरे-धीरे बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है. समय के साथ उनका आकार कम होने के बजाय बढ़ सकता है.

गर्दन के कैंसर के शुरुआती चरण में सूजे हुए लिम्फ नोड्स कैसे दिखाई देते हैं?

इन कैंसरग्रस्त लिम्फ नोड्स में कुछ खास शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जिन्हें अनुभवी डॉक्टर जांच के दौरान पहचान सकते हैं. सूजे हुए लिम्फ नोड्स के साथ दिखाई देने वाले गर्दन के कैंसर के अन्य शुरुआती चेतावनी संकेत: लगातार गले में खराश या दर्द रहना दो सप्ताह से अधिक समय तक आवाज में भारीपन या बदलाव रहना निगलने में परेशानी, जिसे डिस्फेजिया कहा जाता है. इसकी शुरुआत कुछ विशेष खाद्य पदार्थ खाते समय कभी-कभी होने वाली असहजता से हो सकती है. मुंह में छाले या घाव जो दो सप्ताह के भीतर ठीक न हों बिना किसी स्पष्ट कारण के कान या जबड़े में दर्द होना

संक्रमण कैंसर दर्द हो सकता है अक्सर दर्द नहीं होता कुछ हफ्तों में ठीक हो जाती है लंबे समय तक बनी रहती है आकार घटने लगता है समय के साथ बढ़ सकती है

जब आप सूजे हुए लिम्फ नोड्स की चिंता को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले विस्तृत चिकित्सकीय जांच की जाती है. डॉक्टर लिम्फ नोड्स का आकार, उनकी बनावट और वे आसानी से हिलते हैं या नहीं, इसकी जांच करते हैं.

साथ ही, समस्या के संभावित कारण का पता लगाने के लिए मुंह, गले और गर्दन की भी जांच की जाती है. जरूरत पड़ने पर लिम्फ नोड्स और आसपास की संरचनाओं को बेहतर तरीके से देखने के लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी या एमआरआय जैसी इमेजिंग जांच की जा सकती हैं. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सूजे हुए लिम्फ नोड्स का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता. इसका सही कारण केवल उचित चिकित्सकीय जांच के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है.

लिम्फ नोड्स क्या होते हैं और इनका काम क्या है?

लिम्फ नोड्स शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. ये छोटे, बीन के आकार की संरचनाएं होती हैं जो शरीर में मौजूद लिम्फ द्रव (Lymph Fluid) को फिल्टर करने का काम करती हैं. लिम्फ नोड्स बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक कणों को पहचानकर उनसे लड़ने में शरीर की मदद करते हैं.

सामान्य परिस्थितियों में लिम्फ नोड्स का आकार छोटा होता है और इन्हें आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता. हालांकि, जब शरीर किसी संक्रमण से लड़ रहा होता है तो ये सक्रिय होकर सूज सकते हैं. यही वजह है कि सर्दी-जुकाम, गले के संक्रमण या अन्य बीमारियों के दौरान गर्दन में सूजन महसूस हो सकती है. अधिकांश मामलों में संक्रमण ठीक होने के बाद लिम्फ नोड्स की सूजन भी कुछ हफ्तों में कम हो जाती है.

किन लोगों में हेड एंड नेक कैंसर का खतरा ज्यादा होता है? तंबाकू सेवन करने वाले गुटखा या पान मसाला खाने वाले धूम्रपान करने वाले अत्यधिक शराब सेवन करने वाले HPV संक्रमण वाले लोग परिवार में कैंसर का इतिहास

H2: संक्रमण और कैंसर से होने वाली लिम्फ नोड्स की सूजन में क्या अंतर है?

गर्दन में सूजे हुए लिम्फ नोड्स हमेशा कैंसर का संकेत नहीं होते. कई बार यह सामान्य संक्रमण की वजह से भी हो सकते हैं. हालांकि, संक्रमण और कैंसर से जुड़ी सूजन में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, जिन्हें समझना जरूरी है.

संक्रमण से सूजे लिम्फ नोड्स:

अक्सर दर्द या कोमलता महसूस हो सकती है. सर्दी, जुकाम या गले के संक्रमण के साथ दिखाई देते हैं. संक्रमण ठीक होने के बाद धीरे-धीरे छोटे हो जाते हैं. आमतौर पर 2 से 3 सप्ताह के भीतर सुधार दिखने लगता है.

कैंसर से जुड़े लिम्फ नोड्स:

अक्सर बिना दर्द के रहते हैं. लंबे समय तक बने रह सकते हैं. समय के साथ उनका आकार बढ़ सकता है. एंटीबायोटिक या सामान्य इलाज से उनमें सुधार नहीं होता.

इनके साथ आवाज में बदलाव, निगलने में परेशानी, मुंह का न भरने वाला घाव या लगातार गले में दर्द जैसे लक्षण भी हो सकते हैं.

गर्दन में लंबे समय तक रहने वाली लिम्फ नोड्स की सूजन को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर जब उनमें ऊपर बताए गए चिंताजनक लक्षण या विशेषताएं दिखाई दें. हर बढ़ा हुआ लिम्फ नोड कैंसर का संकेत नहीं होता, लेकिन बीमारी के निदान में देरी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. इसलिए अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए समय पर चिकित्सकीय जांच करवाना बेहद जरूरी है.

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

गर्दन की सूजन 2-3 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहे, लगातार बढ़ रही हो या उसके साथ निगलने और बोलने में परेशानी हो रही हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए.

यह याद रखना जरूरी है कि केवल सूजन के आधार पर कैंसर का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. अगर गर्दन में गांठ या लिम्फ नोड की सूजन कई सप्ताह तक बनी रहे या धीरे-धीरे बढ़ रही हो, तो विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके.

एक्‍सपर्ट के बारे में :

डॉ. अमित चक्रवर्ती मुंबई स्थित कैंसर सर्जन और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने MBBS, MS (जनरल सर्जरी), MCh (सर्जिकल ऑन्कोलॉजी) तथा MRCS (यूके) की उपाधि प्राप्त की है. वे विशेष रूप से सिर और गर्दन के कैंसर, ओरल कैंसर, थायरॉइड कैंसर और जटिल ऑनकोसर्जरी के उपचार में विशेषज्ञता रखते हैं तथा मरीजों को व्यक्तिगत और बहु-विषयक कैंसर देखभाल प्रदान करते हैं.