क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, जानिए इस दिन का इतिहास, महत्व और इस साल की थीम

वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क का इतिहास (History of World Day for Safety and Health at Work)

संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने वर्क प्लेस पर दुर्घटनाओं और बीमारियों को रोकने के लिए वर्ष 2003 में पहली बार इसके लिए विश्व दिवस मनाना शुरू किया था. इसके पहले इस दिवस को ट्रेड यूनियन की ओर से कार्य के दौरान जान गंवाने या घायल हुए लोगों की याद में इस दिन को मनाया जाता था.

वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क का महत्व (Significance of World Day for Safety and Health at Work )

कई बार वर्क प्लेस पर किए जाने वाले काम लाइफ के लिए खतरनाक साबित होते हैं. खासकर केमिकल्स फैक्ट्रियों और मशीनों के साथ काम करने पर दुर्घटना की आशंका रहती है. ऐसे में वर्क प्लेस को सुरक्षित और हेल्दी बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाना जरूरी है. इस दिन दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर यह संदेश दिया जाता है.

वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2024 की थीम (world day for safety and health at work 2024 Theme)

वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2024 की थीम है, 'जलवायु परिवर्तन और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य' (Climate change and safety and health at work). अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, "जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन तेज होता जा रहा है, दुनिया भर के श्रमिक खुद को अत्यधिक गर्मी, पराबैंगनी विकिरण, वायु प्रदूषण, वेक्टर-जनित बीमारियों और कृषि रसायनों जैसे खतरों के संपर्क में आने के खतरे में पाते हैं."

