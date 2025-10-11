World Arthritis Day 2025: जानें क्या होता है आर्थराइटिस, कैसे करें इससे बचाव | घरेलू उपाय

World Arthritis Day 2025: हर साल 12 अक्टूबर को विश्व आर्थराइटिस डे मनाया जाता है. इस दौरान कई तरह के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं. जिनकी मदद से गठिया और मस्कुलोस्केलेटल रोगों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है. चीन और अब भारत में हुए हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि पीएम2.5, खतरनाक सूक्ष्म कण जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं. इनके संपर्क में आने से न केवल हृदय और फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, बल्कि गठिया जैसे ‘ऑटोइम्यून' विकार भी पैदा हो सकते हैं. यानी प्रदूषण के कारण भी लोग गठिया का शिकार हो रहे हैं.

क्या होता है आर्थराइटिस (Gathiya Kya Hota hai)

गठिया एक सूजन संबंधी जोड़ संबंधी विकार है, जो जोड़ों के आसपास के टिस्सुस को प्रभावित करता है. जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है. गठिया के 100 से ज़्यादा प्रकार हैं, लेकिन सबसे आम ऑस्टियोआर्थराइटिस और रुमेटॉइड गठिया हैं. गठिया का दर्द न केवल चलने-फिरने में बाधा डालता है, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे-छोटे कामों को भी कठिन बना देता है. लगातार दर्द और सूजन रहने से जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है.

एक अच्छी जीवनशैली की मदद से इस रोग से बचा जा सकता है. अच्छी डाइट और रोजाना योगा करने से इसके होने की संभावना को कम किया जा सकता है.

गठिया के दर्द का घरेलू इलाज

घमरा के तेल से मालिश करने या पत्तियों के पेस्ट की मदद से गठिया के दर्द और सूजन से आराम मिलता है.

'गुग्गुल' को एक चमत्कारी औषधि माना गया है. यह जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी कई समस्याओं में प्रभावी है. यह जोड़ों के दर्द, सूजन और मांसपेशियों की जकड़न को कम करता है.

ओमेगा-3 युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अलसी, अखरोट और मछली सूजन और दर्द को कम करते हैं.

हल्दी वाला दूध प्राकृतिक रूप से दर्द और सूजन को कम करता है, क्योंकि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण रखता है.

मेथी के दानों को रातभर भिगोकर सुबह चबाने से जोड़ों का दर्द और अकड़न दूर होती है.

लहसुन में मौजूद औषधीय गुण घुटनों की सूजन घटाते हैं, खासकर जब इसे घी में भूनकर खाया जाए. गर्म तिल या सरसों के तेल से मालिश करने से रक्त प्रवाह सुधरता है और दर्द घटता है.

