सर्दी आने के साथ जोड़ों का दर्द करने लगा परेशान? अपनाएं डॉक्टर हंसा जी के बताए ये असरदार 5 घरेलू नुस्खे

5 Home Remedies for Joint Pain: सर्दियों ने लगभग दस्तक दे दी है और दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है. बदलता मौसम अपने साथ कई समस्याएं भी लाता है. सर्दियों में अक्सर जोड़ों के दर्द (Joint Pain) की समस्या शुरू हो जाती है. चाहें आप एक टीनएजर हो फिर आपकी उम्र 60 साल पार हो, अर्थराइटिस किसी को भी हो सकता है. ऐसी परिस्थिति में चलना-फिरना, उठना बैठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इसके लिए कुछ लोग पेनकिलर्स और दवाइयां भी लेते हैं जिसके कभी-कभी साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं. इसी कड़ी में प्रसिद्ध डॉक्टर हंसाजी ने कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताएं हैं जिससे जोड़ों के दर्द में आप राहत पा सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च और साइड इफेक्ट के.

1. स्ट्रेच

डॉक्टर हंसाजी बताती हैं कि स्ट्रेचिंग अर्थराइटिस को मैनेज करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है. पूरे दिन व्यक्ति को एक्टिव और मूवमेंट बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है. वॉकिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती हैं जो जॉइन्ट्स को फ्लेक्सिबल बनाए रखती है. डॉक्टर बताती है कि लंबे समय तक किसी भी एक पॉजिशन में बैठने से बचना चाहिए. इसके अलावा जॉइन्ट्स की मॉबिलिटी के लिए रोज जेंटल तरीक से नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, ऋस्ट रोटेशन और फीट स्ट्रेच कर सकते हैं. इसके अलावा दर्द कम होने पर , भुजंगआसन, पवनमुक्त, वक्रासन भी करना चाहिए.

अर्थराइटिस या जॉइन्ट पेन के लिए प्राणायम बहुत ही जरूरी और उपयोगी माना जाता है. डॉक्टर बताती है कि सभी तरह के प्राणायम शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. इससे मन शांत होता है और स्ट्रेस कम होता है जो अर्थराइटिस के पेन को ट्रिगर करता है. ऐसे में जॉइन्ट पेन के रोगी को रोज प्राणायम करना चाहिए.

हंसाजी बताती हैं कि स्ट्रेस अर्थराइटिस के दर्द को बढ़ाता है. ऐसे में रोगी को तनाव से बचना चाहिए. रोजाना रिलैक्सेशन तकनीकें जैसे शवासन, मेडिटेशन अपनानी चाहिए, जिससे आप स्ट्रेस फ्री हो सकें.

जोड़ों के दर्द के लिए हल्का और वेज खाना बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है. ऐसे में रोगी को अपनी डाइट में बदलाव जरूर करना चाहिए. इसके साथ ही समय-समय पर शरीर को डिटॉक्स करना चाहिए. जॉइन्ट पेन के रोग को अपनी डाइट में अदरक, काली मिर्च, ड्रमस्टिक, करेले जैसी चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए.

जॉइन्ट पेन से बचने के लिए जॉइन्ट्स की गर्माहट बहुत जरूरी है. डॉक्टर हंसा जी बताती हैं कि जोड़ों को हमेशा जोड़ो को कवर करके, गर्म रखना चाहिए.हीटिंग के लिए हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल करें. इसके अलावा रोजाना 10 से 15 मिनट धूप में पीठ दिखाकर बैठें. इससे शरीर का विटामिन डी बूस्ट होता. साथ नहाने के लिए गर्म पानी का उपयोग करें और गर्म पानी पीते रहें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.