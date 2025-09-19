विज्ञापन
विशेष लिंक

फल क्यों खाने चाहिए? क्या आपको पता हैं इनको खाने से जुड़े लाभ

Fal Khane Ke Fayde: फलों का सबसे बड़ा गुण है, उनमें मौजूद फाइबर. यह पाचन को सही रखता है, शरीर से विषैले तत्व बाहर करता है और भूख को संतुलित बनाए रखता है. इसके अलावा, फलों में नेचुरल मिठास होती है, जो धीरे-धीरे शरीर को ऊर्जा देती है और ब्लड शुगर को संतुलित रखती है. यही कारण है कि फल खाने के बाद हमें सुस्ती नहीं आती, बल्कि मन और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
फल क्यों खाने चाहिए? क्या आपको पता हैं इनको खाने से जुड़े लाभ
Fal Khane Ke Fayde: फलों का सबसे बड़ा गुण है, उनमें मौजूद फाइबर.

Fal Khane Ke Fayde: आयुर्वेद में आहार को ही सबसे बड़ी औषधि माना गया है. हमारा शरीर जैसा भोजन ग्रहण करता है, वैसा ही उसका स्वास्थ्य और मन बनता है. यही कारण है कि आयुर्वेद हमें ताजा और मौसमी फल-सब्जियां खाने की सलाह देता है. मौसमी फल खाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे पचने में आसान होते हैं. उदाहरण के लिए, गर्मियों में तरबूज, खरबूजा और आम शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देते हैं. वहीं, सर्दियों में संतरा, अमरूद और सीजनल जामुन इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

वर्षा ऋतु में जामुन और सीताफल शरीर को पाचन संबंधी समस्याओं से बचाते हैं यानी हर मौसम के फल प्रकृति द्वारा उसी समय की जरूरतों के अनुसार हमें दिए गए हैं. यही वजह है कि आयुर्वेद कहता है कि मौसमी भोजन ही सबसे पौष्टिक है. हम नाश्ते में मौसमी फलों का सेवन करें तो हमें भरपूर विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और प्राकृतिक मिठास मिलती है. उदाहरण के तौर पर, सुबह खाली पेट पपीता या सेब खाने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है और दिनभर हल्कापन और ताजगी बनी रहती है.

पाचन सही होता है

फलों का सबसे बड़ा गुण है, उनमें मौजूद फाइबर. यह पाचन को सही रखता है, शरीर से विषैले तत्व बाहर करता है और भूख को संतुलित बनाए रखता है. इसके अलावा, फलों में नेचुरल मिठास होती है, जो धीरे-धीरे शरीर को ऊर्जा देती है और ब्लड शुगर को संतुलित रखती है. यही कारण है कि फल खाने के बाद हमें सुस्ती नहीं आती, बल्कि मन और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहते हैं.

औषधि से कम नहीं

आयुर्वेद के अनुसार, फल केवल भोजन नहीं, बल्कि औषधि भी हैं. ये शरीर के दोषों (वात, पित्त और कफ) को संतुलित करने में मदद करते हैं. जैसे संतरा और अनार पित्त को संतुलित करते हैं, केला और चीकू वात को शांत करते हैं, जबकि नाशपाती और तरबूज कफ को कम करते हैं. इस प्रकार फल हमारे स्वास्थ्य को समग्र रूप से सुधारते हैं. इसी कारण हमें अपनी दिनचर्या में एक सरल बदलाव करना चाहिए, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड नाश्ते को छोड़कर मौसमी फलों को अपनाना चाहिए. यह न केवल हमारे शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता और सकारात्मकता भी बढ़ाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Why Should We Eat Fruits, Fal Khane Ke Labh, Fal Khane Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com