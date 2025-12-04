शरीर में Vitamin D की कमी क्यों हो जाती है? Doctor ने बताया ये काम करने से दोगुनी तेजी से बढ़ेगा डी विटामिन

How to Boost Vitamin D Levels: भारत में हेल्थ से जुड़ी सबसे आम समस्याओं में से एक है विटामिन D की कमी. जो सर्दियों में और ज्यादा बढ़ जाती है. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि रोज धूप में बैठने से विटामिन D अपने-आप मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में डॉ. अंबरीश मिथल ने बताया कि भारत जैसे धूप वाले देश में भी विटामिन D की कमी बेहद सामान्य है. यह सुनकर बहुत लोग चौंक जाते हैं, लेकिन इसके पीछे कई कारण हैं, जिन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी की कमी के नुकसान कई हैं. अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो शरीर में कई दिक्कतें सामने आने लगती हैं. यहां डॉक्टर से जानिए कि आपको विटामिन डी क्यों नहीं मिल पाता है और इस जरूरी विटामिन को नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाएं.

क्यों नहीं मिल पाता विटामिन D ? | Why Is Vitamin D Not Available?

डॉ. मिथल बताते हैं कि भारत में विटामिन D की कमी के तीन बड़े कारण हैं. यहां जानिए आपको किन कारणों पर ध्यान देने की जरूरत है.

1. हमारे खाने में विटामिन D बहुत कम होता है

भारतीयों के खाने में विटामिन D के नेचुरल स्रोत लगभग ना के बराबर हैं. मछली, एग यॉल्क या फोर्टिफाइड फूड्स जैसे स्रोत बहुत कम लोग लेते हैं.

2. धूप विटामिन D का मुख्य स्रोत है...लेकिन

धूप भले ही हर जगह उपलब्ध हो, लेकिन उसका उपयोग हम सही तरीके से नहीं कर पाते. लोग सुबह देर से उठते हैं, ज्यादातर समय घर/ऑफिस में बंद रहते हैं. धूप में निकलने पर भी शरीर ढका होता है. इस कारण धूप का वह हिस्सा, जिसमें UVB किरणें मौजूद होती हैं, त्वचा तक पहुंच ही नहीं पाती.

3. प्रदूषण है सबसे बड़ा बाधक

बढ़ता प्रदूषण UVB किरणों को बिखेर देता है. इसका मतलब भले ही आपको लगे कि धूप तेज है, पर वह धूप विटामिन D बनाने के लिए उतनी प्रभावी नहीं होती.

यही वजह है कि दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोग अक्सर घंटों धूप में बैठते हैं, फिर भी विटामिन D की कमी से परेशान रहते हैं.

विटामिन D कम होने के लक्षण (Symptoms of Low Vitamin D)

हड्डियों में दर्द

मांसपेशियों में कमजोरी

थकान

इम्यूनिटी कमजोर

नींद खराब होना

बार-बार बीमार पड़ना

नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाएं विटामिन D? | How to Increase Vitamin D Naturally?

1. धूप का सही समय चुनें

रोज 10–20 मिनट धूप में रहें.

सबसे अच्छा समय: सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच.

त्वचा का 20–30% हिस्सा खुला हो, हाथ, चेहरा, बांहें.

2. प्रदूषण वाले दिनों में धूप कम असर करती है: ऐसे दिनों में विटामिन D लेवल बहुत धीमे बढ़ते हैं. इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सप्लीमेंट लेने पर विचार किया जा सकता है.

3. फोर्टिफाइड फूड्स अपनाएं: आजकल कई फूड्स विटामिन D से फोर्टिफाइड मिलते हैं, दूध, दही, ओट्स, ऑरेंज जूस, ये कमी को तेजी से पूरा करते हैं.

4. विटामिन K2 और कैल्शियम के साथ लें: विटामिन D तभी शरीर में बेहतर काम करता है जब कैल्शियम और विटामिन K2 भी सही मात्रा में मिलें.

5. रोज 15-20 मिनट टहलना: हल्की धूप में चलना न सिर्फ हड्डियों, बल्कि हार्मोन्स और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है.

विटामिन D की कमी दिखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन समय पर ध्यान न देने पर यह हड्डियों, मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती है.

धूप में बैठना जरूर जरूरी है, लेकिन यह तभी लाभ देता है जब सही समय और सही तरीके से लिया जाए.

