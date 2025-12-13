विज्ञापन

बालों को काला और घना बनाना है, तो इन 5 चीजों को खाएं, सालों-साल एक बाल भी नहीं झड़ेगा

Foods For Hair Growth: बालों का काला रंग आमतौर पर मेलेनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है. आप बालों के झड़ने, बाल सफेद होने और बाल कमजोर होने से परेशान हैं तो कुछ फूड्स को अपने खाने में शामिल करें.

बालों को काला और घना बनाने के लिए फूड
File Photo

Foods For Hair Growth: बालों का काला रंग आमतौर पर मेलेनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है. शरीर में मेलेनिन का उत्पादन सही मात्रा में हो, तो बाल नेचुरल रूप से काले होते हैं. यह बालों को घना बनाने में मददगार होता है. मेलेनिन के लिए आवश्यक खनिज, विटामिन और वसा अम्ल कुछ फूड्स में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. अगर, आप भी बालों के झड़ने, बाल सफेद होने और बाल कमजोर होने से परेशान हैं तो कुछ फूड्स को अपने खाने में शामिल करें. नियमित रूप से इन फूड्स को खाने से बाल मजबूत और तेजी से बढ़ सकते हैं.

तिल

तिल में मौजूद कैल्शियम और जस्ता मेलेनिन के विकास में सहायक होते हैं. काले तिल शरीर को आवश्यक खनिज प्रदान करते हैं और बालों का काला रंग बनाए रखते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, प्रतिदिन एक चम्मच काले तिल या तिल के लड्डू का सेवन करने से बालों के रोम मजबूत होते हैं.

प्रोटीन युक्त भोजन

प्रोटीन युक्त फूड्स के सेवन से बाल घने और मजबूत होते हैं. इसलिए बादाम, मूंगफली, पिस्ता और काजू जैसे फूड्स को अपने आहार में शामिल करना अच्छा है. प्रोटीन के साथ-साथ इनमें बायोटिन भी होता है. बायोटिन बालों के विकास के लिए आवश्यक है. मेवों में मौजूद स्वस्थ वसा सिर की त्वचा को प्राकृतिक नमी प्रदान करते हैं और बालों का झड़ना रोकते हैं.

पटसन के बीज

अरंडी और अलसी के बीज भी बालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं. इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और बालों के तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं. रोजाना एक चम्मच अलसी का पाउडर या स्मूदी पीने से बालों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है.

सब्जियां और फल

गाजर, चुकंदर और पपीता जैसे रंग-बिरंगे फल और सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं. ये शरीर में फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं और बालों को सफेद होने से रोकते हैं. ये बालों को चमकदार बनाते हैं. इसी तरह नारियल का दूध और पानी भी बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं.

