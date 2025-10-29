किस उम्र में बच्चों को ब्रश कराना शुरू कर देना चाहिए, डॉक्टर ने बताई सही Age

Right age of brushing teeth of kids : बच्चों की ओरल हेल्थ को लेकर हर पेरेंटस कंसर्न रहते हैं. क्योंकि जरा सी लापरवाही कैविटी का कारण बन सकती है, जिसके कारण बच्चों को खाने-पीने को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में आज के इस आर्टिकल में बच्चों को किस उम्र से ब्रश कराना शुरू कर देना चाहिए बताने जा रहे हैं. ताकि आपके बच्चे की ओरल हेल्थ अच्छी बनी रहे.

आपको बता दें कि यहां बच्चों के ब्रश कराने से जुड़ी जानकारी डॉ निमिषा अरोड़ा के सोशल मीडिया एकाउंट baby_doc_mom के आधार पर दी जा रही है. तो बिना देर किए आइए जानते हैं...

यह भी पढ़ें

सेब और केला में कौन है वजन घटाने में नंबर वन, आज सही जवाब जानकर कर लीजिए अपनी डाइट में शामिल

पहले दांत से ही ब्रश कराने कर दें शुरू

डॉ. निमिषा अरोड़ा कहती हैं कि बच्चे का पहला दांत आते ही ब्रश कराना शुरू कर देना चाहिए. कुछ पेरेंट्स सारे दांत के आने का वेट करते हैं, जो कि गलत है. क्योंकि दांत आते ही बच्चो के दांत पर खाने-पीने की चीजें चिपकने लगती हैं, जिससे सड़न शुरू हो सकती है. इसलिए सुबह और रात दोनों में बच्चों को ब्रश कराना चाहिए.

सही टूथ ब्रश है जरूरी

साथ ही ब्रश बच्चों की उम्र के अनुसार होना चाहिए. हमेशा मुलायम ब्रिशल्स वाले ब्रश से ही बच्चों की ब्रशिंग कराएं. ताकि मसूड़ों को नुकसान न पहुंचे.

वहीं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसे खुद से धीरे-धीरे ब्रश कराने की आदत डालिए.

फ्लोराइड टूथपेस्ट दें या नहीं

डॉ. मनीषा फ्लोराइ़ड टूथपेस्ट को लेकर कहती हैं कि ADA की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार, बच्चों को फ्लोराइड टूथपेस्ट देना चाहिए. बस टूथपेस्ट कम फ्लोराइड होना चाहिए. यह बच्चों का दांत साफ, मजबूत रखता है और कैविटी से दूर.

कितनी मात्रा में टूथपेस्ट दें

अगर आपका बच्चा तीन साल का है तो उसे ग्रेन साइज में टूथपेस्ट देना चाहिए. वहीं, तीन से साल से ज्यादा है तो मटर के दाने के बराबर दीजिए.

अब से आप इस बात को ध्यान में रखकर बच्चों को ब्रश कराना शुरू करा दीजिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)