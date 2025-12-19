बच्चों के दांत निकलने की सही उम्र क्या है? जानें कब निकलते हैं बच्चों के दांत, लक्षण और दर्द से राहत पाने के उपाय

Baccho Ke Daant Nikle To Kya Kare: हर बच्चा अलग होता है और साथ ही हर बच्चे का विकास भी अपने - अपने समय पर होता है. यही बात दांत निकलने (Teething) पर भी लागू होती है. कुछ बच्चों के दांत जल्दी निकल आते हैं, तो कुछ में इसमें थोड़ा समय लगता है. लेकिन आमतौर पर बच्चे के पहले साल में पहला दांत निकल ही आता है. दांत निकलना बच्चे और माता-पिता दोनों के लिए काफी खास और दिक्कत भरा साबित हो सकता है.

दांत निकलना कब शुरू होता है? (When Does Teething Start?)

आमतौर पर बच्चे का पहला दांत लगभग 6 महीने की उम्र में निकलता है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार दांत निकलने की सामान्य उम्र 3 से 14 महीने के बीच हो सकती है. कुछ बच्चों के दांत एक-एक करके आते हैं, जबकि कुछ के दांत जोड़ों या सेट में निकलते हैं. अगर बच्चे के 1 साल तक दांत नहीं निकले हैं, तो पेरेंट्स को पीडियाट्रिशियन से सलाह लेनी चाहिए.

दांत निकलने के आम लक्षण (Teething Symptoms)

कई बार बच्चों के दांत बिना किसी परेशानी के निकल आते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं:

मसूड़ों में सूजन, दर्द या रेडनेस

38°C से कम हल्का बुखार

एक गाल का लाल होना

चेहरे पर हल्का रैश

कान को बार-बार छूना या रगड़ना

मुंह से ज्यादा लार टपकना

चीजों को कुतरने की आदत

चिड़चिड़ापन और नींद न आना

अक्सर माना जाता है कि दांत निकलने से डायरिया होता है, लेकिन इसका कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं है. अगर बच्चे में कोई लक्षण आपको असामान्य लगे, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

दांत निकलने के दर्द से राहत कैसे दें? (Teething Pain Relief)

दांत निकलने के दौरान होने वाले दर्द से राहत के लिए ये आसान और सेफ तरीके अपनाए जा सकते हैं:

डॉक्टर की सलाह से दवा दें

बच्चे को कुछ ठंडी चीज चबाने के लिए दें

साफ उंगली से मसूड़ों पर हल्का दबाव

गर्म पानी से नहलाना और हल्के से झुलाना

