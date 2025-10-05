विज्ञापन
गर्म में आपका पहला अंग कौन-सा बना था? जानें किस हफ्ते क्या विकसित होता है

First Organ to Develop in Fetus: इस सवाल का जवाब न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि यह हमें जीवन की बुनियादी संरचना को समझने में भी मदद करता है. तो चलिए जानते हैं कि भ्रूण में सबसे पहले कौन-सा अंग बनता है और क्यों.

First Organ to Develop in Fetus: भ्रूण में सबसे पहले विकसित होने वाला अंग ब्रेन होता है.

First Organ to Develop in Fetus: जब एक नया जीवन गर्भ में आकार लेता है, तो वह एक चमत्कारिक प्रक्रिया होती है. एक छोटे से कोशिका समूह से इंसान बनने की यात्रा विज्ञान के सबसे अद्भुत पहलुओं में से एक है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भ्रूण बनता है, तो उसमें सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? क्या वह दिल होता है या दिमाग? या फिर कुछ और?

इस सवाल का जवाब न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि यह हमें जीवन की बुनियादी संरचना को समझने में भी मदद करता है. तो चलिए जानते हैं कि भ्रूण में सबसे पहले कौन-सा अंग बनता है और क्यों.

सबसे पहले विकसित होने वाला अंग है मस्तिष्क

भ्रूण में सबसे पहले विकसित होने वाला अंग ब्रेन होता है. गर्भधारण के लगभग तीसरे हफ्ते में भ्रूण के तंत्रिका तंत्र (nervous system) की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहले न्यूरल ट्यूब बनती है. यही न्यूरल ट्यूब आगे चलकर ब्रेन और रीढ़ की हड्डी (Spinal cord) में बदलती है.

क्यों सबसे पहले बनता है ब्रेन?

जीवन का कंट्रोल सिस्टम: ब्रेन शरीर के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है, दिल की धड़कन से लेकर सांस लेने तक.
नर्व्स सिस्टम की नींव: ब्रेन के साथ-साथ स्पाइनल कॉर्ड भी बनती है, जो पूरे शरीर में सिग्नल भेजने का काम करती है.
अन्य अंगों की ग्रोथ के लिए जरूरी: बाकी अंगों की ग्रोथ ब्रेन और तंत्रिका तंत्र के निर्देशों पर निर्भर करता है.

दिल कब बनता है?

दिल भी बहुत जल्दी बनता है, लगभग तीसरे से चौथे हफ्ते में. दिल भ्रूण का पहला ऐसा अंग होता है जो धड़कना शुरू करता है, लेकिन इसका विकास ब्रेन के बाद होता है. दिल की धड़कन गर्भधारण के 22वें दिन के आसपास शुरू हो जाती है, जो अल्ट्रासाउंड में दिखाई भी देती है.

भ्रूण की ग्रोथ की मुख्य स्टेजेस

  • पहला हफ्ता: भ्रूण कोशिकाओं में बंटता है और गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है.
  • तीसरा हफ्ता: न्यूरल ट्यूब बनती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत.
  • चौथा हफ्ता: दिल बनता है और धड़कना शुरू करता है.
  • पांचवां से आठवां हफ्ता: आंखें, कान, हाथ-पैर और अन्य अंगों का विकास शुरू होता है.

भ्रूण में सबसे पहले ब्रेन विकसित होता है, जो जीवन की नींव रखता है. इसके बाद दिल और फिर बाकी अंगों का विकास होता है. यह प्रक्रिया दर्शाती है कि इंसान का शरीर कितनी बारीकी और संतुलन से बनता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

